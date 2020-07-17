Археологи обследуют территорию будущего Дальнего Западного обхода Краснодара

В Краснодаре летом археологи займутся исследованием территории, на которой построят новую дорогу

Поиск исторических артефактов является неотъемлемой частью подготовки строительства трассы Дальнего Западного обхода Краснодара. Об этом рассказали представители госкомпании «Автодор». Всего археологи исследуют более 59 тыс. кв. метров территории, по которой пройдет дорога, и где будет располагаться инфраструктура трассы.

Уже найдено 40 погребений в курганах. Одно из них датируется III веком до нашей эры. Работа археологов на участке продлится до осени 2020 года.