Археологи обследуют территорию будущего Дальнего Западного обхода Краснодара
В Краснодаре летом археологи займутся исследованием территории, на которой построят новую дорогу
Поиск исторических артефактов является неотъемлемой частью подготовки строительства трассы Дальнего Западного обхода Краснодара. Об этом рассказали представители госкомпании «Автодор». Всего археологи исследуют более 59 тыс. кв. метров территории, по которой пройдет дорога, и где будет располагаться инфраструктура трассы.
Уже найдено 40 погребений в курганах. Одно из них датируется III веком до нашей эры. Работа археологов на участке продлится до осени 2020 года.
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Напомним, Дальний Западный обход Краснодара пройдет по территориям Краснодара, Динского и Красноармейского районов, но так, чтобы минимально касаться населенных пунктов. Скоростную автодорогу построят на участке длиной в 51 км. Это будет трасса с четырьмя полосами движения, раздельными встречными потоками, 20 путепроводами и тремя транспортными развязками. Основное предназначение участка — перенаправить трафик транспорта, который движется в сторону Крымского моста.
Помимо археологических раскопков на месте стройки проводят разминирование. В Динском районе, например, в зоне возведения будущей трассы обнаружили 15 неразорвавшихся снарядов времен Великой Отечественной войны. Они были уничтожены на специальном полигоне, сообщили 16 июля в пресс-службе администрация Краснодарского края.
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