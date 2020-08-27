В Краснодаре впервые за 50 лет ремонтируют фасад гимназии № 69

Гимназия № 69 стала первым учербным заведением в микрорайоне Гидростроителей. Учреждение было открыто в 1971 году, а капитальный ремонт фасада не проводился ни разу со дня основания гимназии. На сегодняшний день в гимназии № 69 обучаются 1 тыс. 606 учеников, сообщили 27 августа в пресс-службе администрации Краснодара.

Работы по обновлению фасада стартовали 4 августа. Сейчас с него сбивают старую штукатурку, монтируют сетку. К 1 сентября планируют обновить 40% фасада, а полностью завершить ремонт в начале октября.

«В городе активно строятся новые школы, современные и действительно удобные. Но не менее важно приводить в порядок и уже существующие учебные заведения [...] Приступили к обновлению фасада гимназии № 69 — событие для учителей и учеников действительно долгожданное, в следующем году учебное учреждение отметит полувековой юбилей», — рассказал политик Евгений Первышов в своем телеграм-канале.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара 26 августа показали планы по развитию микрорайона Гидростроителей. Там в 2021 году планируют достроить новый трехэтажный корпус на 400 мест на территории школы № 46 по улице Гидростроителей, 20. А в 2022 году собираются открыть школу на 1 тыс. 550 мест на улице Автолюбителей, 2/1.