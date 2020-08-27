В одной из школ Краснодара появится первый «Ф2» класс
Власти Краснодара 26 августа объяснили, какие буквы первым классам присвоили в школе № 71, где в этом году будет 32 первых класса
Напомним, в этом году в школы Краснодара пойдут более 18,5 тыс. первоклассников. Всего за парты сядут более 160 тыс. школьников. Больше всего первых классов сформировали в СОШ № 71. Там будет 32 первых класса, а на втором месте с 22 первыми классами оказалась СОШ № 11.
Школа № 71 по улице Карякина, 8 имеет пять корпусов. В прошлом году открылся ее филиал на улице Байбакова, который рассчитан на 1 тыс. 550 мест в одну смену. Всего в СОШ № 71 будут обучаться около 7 тыс. учеников, в том числе 1 тыс. 23 первоклашек.
При этом, по словам директора школы Светланы Чернявской, площадь корпусов позволяет организовать учебный процесс для них по всем стандартам.
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«Процесс открытия именно филиала к существующей школе, а не нового юридического лица, позволяет выстроить грамотный процесс управления новым учебным учреждением еще на стадии строительства. В частности, это дает возможность ускорить процедуры лицензирования и оснащения оборудованием, а в итоге — само открытие школы», — отметили в департаменте образования города.
Накануне в официальном телеграм-канале администрации Краснодара объяснили, какие буквы присвоят классам в школе № 71. Так, в здании школы на Карякина первым классам присвоили буквы от «А» до «М», а в школе по Байбакова — от «А2» до «Ф2».
Как писали Юга.ру, в прошлом году рекорд по количеству первых классов принадлежал школе № 11 — 24 класса от «А» до «Ш». В СОШ № 71 тогда было всего 19 первых классов.