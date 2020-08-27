В одной из школ Краснодара появится первый «Ф2» класс

Власти Краснодара 26 августа объяснили, какие буквы первым классам присвоили в школе № 71, где в этом году будет 32 первых класса

Напомним, в этом году в школы Краснодара пойдут более 18,5 тыс. первоклассников. Всего за парты сядут более 160 тыс. школьников. Больше всего первых классов сформировали в СОШ № 71. Там будет 32 первых класса, а на втором месте с 22 первыми классами оказалась СОШ № 11.

Школа № 71 по улице Карякина, 8 имеет пять корпусов. В прошлом году открылся ее филиал на улице Байбакова, который рассчитан на 1 тыс. 550 мест в одну смену. Всего в СОШ № 71 будут обучаться около 7 тыс. учеников, в том числе 1 тыс. 23 первоклашек.

При этом, по словам директора школы Светланы Чернявской, площадь корпусов позволяет организовать учебный процесс для них по всем стандартам.