«Краснодар» начал продавать билеты на первый домашний матч сезона

Игра 3-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги состоится 18 августа в 20:00 на стадионе «Краснодар». 12 августа стартовали продажи билетов на первый домашний матч «Краснодара» в сезоне-2020/21. Билеты доступны онлайн в личном кабинете и в кассах стадиона. Приоритет в покупке предоставят владельцам сезонных абонементов прошлого сезона.

Продажи ведут по схеме «1 абонемент — 1 билет». Количество мест ограничено, так как стадион может быть заполнен только на 10% от общей вместимости. Кроме того, гостевая трибуна будет закрыта.