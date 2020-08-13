«Краснодар» начал продавать билеты на первый домашний матч сезона

Краснодарский край

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ФК «Краснодар» 12 августа объявил о старте продаж билетов на матч с тульским «Арсеналом»

Игра 3-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги состоится 18 августа в 20:00 на стадионе «Краснодар». 12 августа стартовали продажи билетов на первый домашний матч «Краснодара» в сезоне-2020/21. Билеты доступны онлайн в личном кабинете и в кассах стадиона. Приоритет в покупке предоставят владельцам сезонных абонементов прошлого сезона.

Продажи ведут по схеме «1 абонемент 1 билет». Количество мест ограничено, так как стадион может быть заполнен только на 10% от общей вместимости. Кроме того, гостевая трибуна будет закрыта.

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В пресс-службе «Краснодара» предупредили, что из-за пандемии коронавируса на стадион будут пускать только после предъявления документа, удостоверяющего личность, и сверки на соответствие данным, указанным в билете. Болельщиков призвали не покупать билеты на сторонних онлайн-ресурсах. При попытке перепродажи билеты аннулируют.

Напомним, кассы стадиона на улице Разведчика Леонова, 1 работают с 9:00 до 19:00 в будние дни, с 10:00 до 18:00 по выходным. В день матча кассы не будут работать.

Как писали Юга.ру, «быки» стартовали в новом сезоне чемпионата России с разгромной победы над «Уфой». Перед первым домашним матчем «Краснодару» предстоит провести еще один выездной матч — 15 августа против московского «Локомотива».

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