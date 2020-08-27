30 тыс. краснодарцев обсудили программу партии «Новые Люди»

Партнерский Краснодарский край

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В августе партия «Новые Люди» запустила проект «Я желаю Краснодару...»

В нем каждый горожанин в преддверии Дня рождения Краснодара может оставить пожелание своему городу. Они лягут в основу программы развития Краснодара #ЛюдиВажнее — по ней планирует работать команда «Новых людей».

Примерно одинаковое число пожеланий касаются инфраструктурного развития (24,2% опрошенных) и общественного порядка (26,1%). Третье место — у проблем с доступностью медицины, на четвертом — улучшение в образовании, на пятом — пожелание создать больше парков, скверов и зеленых зон. При этом почти 54% респондентов готовы потратить собственное время и силы на благоустройство города.

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«Жители кубанской столицы активно участвуют в проекте. Программа стартовала чуть более десяти дней назад, а мы уже собрали 30 тыс. совершенно разносторонних пожеланий. Важно, что люди охотно оставляют свои пожелания как у волонтеров, так и при помощи соцсетей. Это значит — в городе есть запрос на реальные изменения», — сказал руководитель «Новых Людей» в Краснодаре Никита Сиразетдинов.

Также люди говорят о развитии системы ливневой канализации. Это пожелание особенно актуально если вспомнить июльские проливные дожди, нарушившие водоснабжение. Среди пожеланий речь идет и об очистке реки Кубань до такой степени, чтобы в ней можно было купаться. В летнюю засуху река обмелела настолько, что стали видны все канализационные стоки. Они должны направляться на станцию аэрации, на очистку и лишь потом — очищенные и обеззараженные — в Кубань.

«Все то, что мы достаем из канализации, нельзя смывать в унитазы»:

Помимо экзотических пожеланий вроде конного казачьего парада среди других просьб часты следующие:

  • асфальтирование улиц,
  • уличное освещение,
  • ликвидация гаражей-ракушек,
  • развитие общественного транспорта,
  • развитии велодорожек — не только в центре, но и в микрорайонах,
  • увеличение количества мусорных контейнеров, чтобы площадки с ними не превращались в мини-свалки.

Оставить пожелание городу можно на ВК-странице партии «Новые люди» или у волонтеров. Они работают в наиболее людных местах Краснодара, а узнать их можно по ярким бирюзовым футболкам.

Материал оплачен из средств избирательного фонда политической партии «Новые люди».

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