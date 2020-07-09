В России решили отменить школьные линейки 1 сентября, а потом передумали

Краснодарский край, Вся Россия

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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в июле сделал ряд высказываний о том, как в России начнется новый учебный год и будут ли проводить в школах традиционные линейки

Напомним, 29 июня Сергей Кравцов 29 июня сообщил, что первый звонок в российских школах прозвучит 1 сентября.

«Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся. Готовятся и сами дети — они соскучились по школе. Готовятся учителя — они тоже хотят увидеть своих учеников», — заявил министр.

На международной тематической конференции 8 июля Кравцов объяснил, что из-за пандемии школьные линейки 1 сентября проведут в измененной форме, написал RT.

«У нас традиционно 1 сентября проходят линейки. По понятным причинам мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, учителя придут в школы и начнется образовательный процесс» — сообщил министр.

После этого в ряде СМИ появились публикации о том, что в России решили отменить школьные линейки 1 сентября. Кроме того, РИА «Новости» опубликовало заявление Кравцова, которое он сделал на конфереции — по словам министра, 1 сентября в школах проведут «диагностику знаний школьников».

Однако на следующий день в эфире телеканала «Россия 24» Сергей Кравцов объяснил свои слова иначе: отказываться от традиционных линеек в России не будут, но придется соблюдать некоторые меры безопасности.

«Что касается линеек, то линейки традиционные — они пройдут. Но понятно: нужно будет обеспечить необходимые условия для того, чтобы обеспечить здоровье школьников, здоровье учителей. Создать максимально безопасные условия. Но от линеек мы не откажемся», — процитировал министра телеканал «360».

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