В России решили отменить школьные линейки 1 сентября, а потом передумали

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в июле сделал ряд высказываний о том, как в России начнется новый учебный год и будут ли проводить в школах традиционные линейки

«Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся. Готовятся и сами дети — они соскучились по школе. Готовятся учителя — они тоже хотят увидеть своих учеников», — заявил министр.

Напомним, 29 июня Сергей Кравцов 29 июня сообщил, что первый звонок в российских школах прозвучит 1 сентября.

На международной тематической конференции 8 июля Кравцов объяснил, что из-за пандемии школьные линейки 1 сентября проведут в измененной форме, написал RT.

« У нас традиционно 1 сентября проходят линейки. По понятным причинам мы немножко в другом формате их проведем , но школьники придут в школы, мы очень надеемся, учителя придут в школы и начнется образовательный процесс» — сообщил министр.

После этого в ряде СМИ появились публикации о том, что в России решили отменить школьные линейки 1 сентября. Кроме того, РИА «Новости» опубликовало заявление Кравцова, которое он сделал на конфереции — по словам министра, 1 сентября в школах проведут «диагностику знаний школьников».