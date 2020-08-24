На Кубани коронавирус диагностировали у 88 человек за сутки, 3 пациента скончались
В Краснодарском крае к 24 августа зафиксировали 10 тыс. 595 носителей коронавируса
В России за последние сутки, по данным федерального оперштаба, зафиксировали 4 тыс. 744 случая заражения COVID-19 в 84 регионах, сообщил RT. При этом у 76,8% инфицированных болезнь протекала с клиническими проявлениями. Также за сутки в стране скончались 65 пациентов с коронавирусом, а выздоровели 2 тыс. 456 заболевших.
Больше всего заболевших выявили в Москве (+625), Санкт-Петербурге (+182) и Московской области (+148). Следом идут Ростовская область (+131) и Ставропольский край (+127). В Краснодарском крае выявили 88 новых случаев COVID-19, в Дагестане — 63, Крыму — 52, Карачаево-Черкессии — 32, Ингушетии — 23, Адыгее — 20, Кабардино-Балкарии — 18, Северной Осетии — 16, Чечне — 5, в Севастополе — 4.
Всего за время пандемии в России выявили 961 тыс. 493 случая коронавируса. Скончались 16 тыс. 448 человек, а выздоровели 773 тыс. 95 пациентов.
Как уточнили в оперштабе Кубани, среди 88 новых заболевших коронавирусом 50 женщин и 38 мужчин. Возраст пациентов — от 4 до 84 лет.
Вот как распределились случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 40;
- в Тихорецком районе и Горячем Ключе — по 6;
- в Новороссийске, Выселковском и Белореченском районах — по 4;
- в Усть-Лабинском и Каневском районах — по 3;
- в Сочи, Тимашевском, Староминском и Кавказском районах — по 2;
- в Анапе, Ейском, Апшеронском, Северском, Красноармейском, Тбилисском, Кущевском, Брюховецком, Белоглинском и Ленинградском районах — по 1.
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Случаи инфицирования COVID-19 среди детей были зафиксированы в Краснодаре (заболел подросток 15 лет), Тбилисском районе (заболел ребенок 6 лет) и в Горячем Ключе (заболел ребенок 4 лет).
За все время пандемии с подозрением на COVID-19 в медучреждения Кубани обратились 31 тыс. 845 человек, в том числе 4 тыс. 137 детей.
В стационарах лечатся 3 тыс. 653 человека (в том числе 120 детей), а в поликлиниках наблюдаются еще 3 тыс. 695 человек (включая 514 детей). За весь период в лабораториях Кубани провели 767 тыс. 372 исследований на коронавирус.
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За время пандемии на Кубани коронавирус диагностировали у 10 тыс. 595 человек, в том числе 759 детей. При этом 8 тыс. 901 пациент выздоровел (+50 за последние сутки), а 163 человека спасти не удалось (+3 за сутки). Еще 32 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое подключены к ЭКМО.
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