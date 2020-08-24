На Кубани коронавирус диагностировали у 88 человек за сутки, 3 пациента скончались

В России за последние сутки, по данным федерального оперштаба, зафиксировали 4 тыс. 744 случая заражения COVID-19 в 84 регионах, сообщил RT . При этом у 76,8% инфицированных болезнь протекала с клиническими проявлениями. Также за сутки в стране скончались 65 пациентов с коронавирусом, а выздоровели 2 тыс. 456 заболевших.

Больше всего заболевших выявили в Москве (+625), Санкт-Петербурге (+182) и Московской области (+148). Следом идут Ростовская область (+131) и Ставропольский край (+127). В Краснодарском крае выявили 88 новых случаев COVID-19 , в Дагестане — 63, Крыму — 52, Карачаево-Черкессии — 32, Ингушетии — 23, Адыгее — 20, Кабардино-Балкарии — 18, Северной Осетии — 16, Чечне — 5, в Севастополе — 4.

Всего за время пандемии в России выявили 961 тыс. 493 случая коронавируса. Скончались 16 тыс. 448 человек , а выздоровели 773 тыс. 95 пациентов.

Как уточнили в оперштабе Кубани, среди 88 новых заболевших коронавирусом 50 женщин и 38 мужчин. Возраст пациентов — от 4 до 84 лет.

Случаи инфицирования COVID-19 среди детей были зафиксированы в Краснодаре (заболел подросток 15 лет), Тбилисском районе (заболел ребенок 6 лет) и в Горячем Ключе (заболел ребенок 4 лет).

За все время пандемии с подозрением на COVID-19 в медучреждения Кубани обратились 31 тыс. 845 человек, в том числе 4 тыс. 137 детей.

В стационарах лечатся 3 тыс. 653 человека (в том числе 120 детей), а в поликлиниках наблюдаются еще 3 тыс. 695 человек (включая 514 детей). За весь период в лабораториях Кубани провели 767 тыс. 372 исследований на коронавирус.