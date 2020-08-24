В начале недели на Кубани будет солнечно и ветрено. По ночам похолодает до 9 °С

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 24-26 августа

По данным гидрометцентра Кубани, в понедельник, 24 августа, в регионе будет ясно. Днем воздух прогреется до 26-31 °С. Ветер 5-10 м/с, местами до 14 м/с. В Краснодаре рабочая неделя начнется с солнечной погоды. Днем термометры покажут 29-31 °С. Ветер 5-10 м/с. На Черноморском побережье 24 августа также осадков не ожидается. Дневная температура воздуха — 26-31 °С. Ветер 6-11 м/с, утром местами порывы могут достигать 12-17 м/с.

25 и 26 августа на Кубани сохранится сухая погода. По ночам будет холодать до 13-18 °С, на Азовском побережье — 17-22 °С, в предгорьях температура опустится до 9-14 °С. Днем в целом по краю прогнозируют 27-32 °С, в среду — местами до 34 °С. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре во вторник и среду будет солнечно. В ночные часы посвежеет до 15-16 °С, днем ожидается до 33 °С. К середине недели ветер стихнет с 5 м/с до 1-2 м/с. При этом УФ-индекс будет высокий — 7.

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