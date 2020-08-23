В Минске на мирное шествие вышли более 100 тыс. протестующих

23 августа в Беларуси прошли массовые протесты против результатов выборов и действий властей

Напомним, митинги начались в Беларуси 9 августа, после того, как в стране прошли выборы президента республики. Согласно ЦИК, победил действующий глава Беларуси Александр Лукашенко (80,1%), а его ближайшая конкурентка Светлана Тихановская набрала 10,1%. Жители страны во время голосования фиксировали многочисленные нарушения и фальсификации, в итоге несогласные с результатами вышли митинговать. Прочитать подробнее о первом дне протестов, во время которого силовики избивали и задерживали белорусов, можно тут. О последующих днях можно узнать здесь. 15 августа Тихановская инициировала создание Координационного совета по передаче власти. В него вошли писательница Светлана Алексиевич, представитель МТЗ Сергей Дылевский, бывший министр культуры страны Павел Латушко, сопредседатель партии Белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова и другие. Совет призвал власти к диалогу и потребовал остановить насилие. СК страны завел уголовное дело по факту публичных призывов к захвату власти.

23 августа, в 15-й день митингов, белорусы вышли на мирное шествие с красно-белыми флагами. По данным «Нашей Нивы», в столице страны в шествии идут более 100 тыс. человек. Кроме того, протестующие вышли на улицы в других городах, сообщает телеграм-канал Nexta — в Гродно, Гомеле, Солигорске, Витебске, Бресте. На фотографиях, опубликованных «Медузой» и «Нашей Нивой», видно, что некоторые из белорусов идут с плакатами. На них написано следующее: «Забастуй, рабочий класс», «Уходи», «Диванные войска, группа медленного реагирования. Даже мы с вами», «Саша, тебя ненавидят бесплатно», «Честные выборы. Трибунал. Свободу политзаключенным». Также протестующие устроили минуту молчания по погибшим в протестах. По данным ООН, жертвами стали четыре человека. Пока в ходе шествия не отмечается стычек жителей с силовиками. Между тем, сегодня Министерство обороны республики предупредило, что в случае нарушения порядка и спокойствия около военных мемориалов и памятников протестующие будут «иметь дело уже не с милицией, а с армией»: