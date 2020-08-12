Жена капитана ФК «Краснодар» поддержала Беларусь в инстаграме

Напомним, с 4 по 9 августа в Беларуси проходили выборы президента страны. На пост главы страны претендовали пять человек. Утром 10 августа ЦИК Беларуси объявил, что действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, а его ближайшая конкурентка и жена арестованного оппозиционера Сергея Тихановского Светлана Тихановская — 9,9%. По данным же экзитполов у зарубежных участков, за Лукашенко проголосовали около 10%, за Тихановскую — более 70%. В течение последнего дня выборов в сети появлялись видео с нарушениями на участках.

В результате вечером 9 августа во многих городах Беларуси начались стихийные протесты и митинги. В течение вечера и ночи ОМОН использовал светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули для разгона протестующих, а граждане начали сооружать баррикады. 10 августа Лукашенко назвал граждан Беларуси овцами, которыми управляют иностранные силы.

10 и 11 августа протесты продолжились: во время них в стране отключалась мобильная связь. В сети публиковали многочисленные видео, в которых силовики избивают прохожих и водителей проезжающих мимо автомобилей, стреляют в них, выламывают двери в подъездах. Также сотрудники ОМОН нападали на журналистов, забирали у них флешки с материалами либо ломали аппаратуру. Сообщалось, что некоторые протестующие кидают коктейли Молотова и строят новые баррикады. 12 августа в Беларуси продолжились столкновения, посмотреть хронику событий можно в прямом эфире «Медузы».