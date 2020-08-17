«Принципы честной борьбы и уважения». Капитан ФК «Краснодар» поддержал Беларусь

Краснодарский край, В мире

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Капитан ФК «Краснодар» 17 августа опубликовал видео, где прокомментировал происходящее в Беларуси

Напомним, 9 августа в Беларуси объявили предварительные итоги выборов президента страны. Согласно ЦИК Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко выиграл, набрав 80,1% голосов, а его ближайшая конкурентка Светлана Тихановская получила 10,1% голосов. Очевидцы фиксировали множество нарушений на избирательных участках, сразу же после объявления результатов в стране начались массовые протесты.

В течение первых нескольких дней сотрудники силовых ведомств пытались жестко пресечь действия протестующих: избивали их дубинками, стреляли резиновыми пулями, в том числе в обычных прохожих, и уводили в автозаки. Также ОМОН нападал на журналистов и отбирал у них флешки с материалами. Все кандидаты в президенты, кроме действующего главы страны Александра Лукашенко, подали жалобы в ЦИК, однако их отклонили. Выходящие из изоляторов граждане рассказали о пытках и унижениях со стороны силовиков, а журналисты центральных государственных каналов сообщили об уходе с работы в знак несогласия с действиями властей.

Прочитать подробнее о том, что происходило в первый день после выборов, можно тут, о том, что происходило в стране с 11 по 16 августа — здесь.

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17 августа о ситуации высказался капитан ФК «Краснодар» и сборной Беларуси Александр Мартынович.

«Принципы честной игры и уважения — это то, чем руководствуются на футбольном поле и в жизни. Футбол против насилия», — сказал он в своих сторис в инстаграме.

Футболист попросил белорусов беречь себя:

«Мы с вами, мы все одна команда, мы белорусы».

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