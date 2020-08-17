Напомним, 9 августа в Беларуси объявили предварительные итоги выборов президента страны. Согласно ЦИК Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко выиграл, набрав 80,1% голосов, а его ближайшая конкурентка Светлана Тихановская получила 10,1% голосов. Очевидцы фиксировали множество нарушений на избирательных участках, сразу же после объявления результатов в стране начались массовые протесты.

В течение первых нескольких дней сотрудники силовых ведомств пытались жестко пресечь действия протестующих: избивали их дубинками, стреляли резиновыми пулями, в том числе в обычных прохожих, и уводили в автозаки. Также ОМОН нападал на журналистов и отбирал у них флешки с материалами. Все кандидаты в президенты, кроме действующего главы страны Александра Лукашенко, подали жалобы в ЦИК, однако их отклонили. Выходящие из изоляторов граждане рассказали о пытках и унижениях со стороны силовиков, а журналисты центральных государственных каналов сообщили об уходе с работы в знак несогласия с действиями властей.

Прочитать подробнее о том, что происходило в первый день после выборов, можно тут, о том, что происходило в стране с 11 по 16 августа — здесь.