Пытки, забастовки и цветы силовикам. Что происходит в Беларуси спустя неделю после президентских выборов

В Беларуси после выборов президента уже неделю продолжаются митинги и забастовки

Что случилось? 9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко выиграл, набрав 80,1% голосов. Его главная соперница — 37-летняя супруга арестованного оппозиционера Сергея Тихановского Светлана Тихановская — набрала 10,1%. Во время выборов очевидцы фиксировали множество нарушений, а предварительные результаты голосования спровоцировали массовые митинги и протесты местных жителей. Подробнее о том, что происходило в Беларуси в первые сутки после выборов, можно почитать здесь. Вечером 10 августа в городе снова прошли массовые акции протеста. Силовики начали жестко задерживать обычных людей, а также намеренно начался прессинг журналистов: их избивали, разбивали технику и отбирали карты памяти. Интернет не работал уже двое суток. Кроме того, силовики стали бить по проезжающим и сигналящим машинам дубинками, разбивали стекла, избивали и задерживали водителей.

Вторник, 11 августа Утром стало известно, что Светлана Тихановская покинула Беларусь и уехала в Литву : по этому поводу она записала видеообращение. Доверенное лицо кандидата в президента Ольга Ковалькова заявила, что у Тихановской не было выбора — ее отъезд позволил освободить начальника ее штаба. «Я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила. […] Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. […] Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я», — сказала женщина. К обеду Тихановская выложила еще одно видеообращение, в котором попросила людей остаться дома и не выходить на улицы. На кадрах женщина читала текст с листа бумаги, не поднимая глаз. Позже стало известно, что видео было записано в кабинете главы ЦИК Беларуси, а рядом с кандидатом в президенты в момент съемки было несколько высокопоставленных силовиков.

На улицы белорусских городов снова вышли тысячи протестующих, однако на этот раз силовики заранее заблокировали все подходы к месту проведения акции. Из-за этого люди начали объединяться в группы в разных районах города и вместе идти к центру. Вечером перед началом мероприятия белорусский певец Макс Корж призвал жителей остановить силовые протесты, потому что «дальше будут только трупы». Начались более жестокие столкновения с ОМОН , которые активно использовали дубинки, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. На улицы вышли военные и спецназ. Народ продолжил строить баррикады, вставать в сцепки, перекрывать дороги, а также использовать коктейли Молотова и фейерверки. Люди начали призыв организовывать бессрочную забастовку. Официально стало известно о первом погибшем — по версии МВД вечером 10 августа мужчина якобы пытался бросить взрывное устройство в сторону сотрудников правоохранительных органов. Журналисты начали поиски свидетелей и родственников молодого человека.

Среда, 12 августа Начались забастовки на предприятиях: в Минске врачи выступили против насилия со стороны милиции. Люди снова начали блокировать дороги. Стало известно, что во вторник в Гродно пострадала пятилетняя девочка — в машину ее родителей врезался военный автомобиль, МВД организовало проверку. В Минске около 2,5 тыс. женщин выстроились в живую цепь в знак солидарности с протестующими. После этого они прошли мирным шествием по городу, к ним также присоединились женщины со всех городов страны. Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку. С телеканала «Беларусь 1» уволились телеведущий Евгений Перлин и Андрей Макаенок. Кроме того, заявление написала ведущая гостелеканала ОНТ Ольга Богатыревич, а также Владимир Бурко, Вера Каретникова и другие журналисты. Белорусские спецназовцы и сотрудники МВД организовали флешмоб и начали выбрасывать свою форму в знак несогласия с действиями силовиков в стране.

Четверг, 13 августа МВД Беларуси заявило, что за четыре дня протестов задержали около 7 тыс. человек, в больницы попали более 300, трое погибли. Правительство страны запретило продажу пиротехники, а люди продолжили перекрывать дороги, становясь цепью на перекрестках и переходах. В Минске в офисы «Яндекса» и Uber пришли вооруженные люди. Женщины продолжили мирные шествия, дарили цветы силовикам , а из изолятора Окрестина в Минске стали отпускать людей. Министр внутренних дел Беларуси Юрий Краев извинился за травмы случайных людей, которые «попали под раздачу». Бизнесмен и изобретатель Илон Маск откликнулся на пост в твиттере о протестах и спросил, чем может помочь. Также актер и музыкант Джаред Лето опубликовал в инстаграме несколько фотографий с митингов, сопроводив их подписью «Мы с вами, Беларусь». К забастовкам присоединились работники БелАЗа, «»Минского автомобильного завода», МТЗ, «Гродножилстроя», «Белмедпрепаратов», «Керамина» и других. Также на улицу вышли сотрудники Белгосфилармонии и врачи нескольких медучреждений.

Пятница, 14 августа В стране объявили официальные результаты выборов. Также стало известно, что ЦИК Беларуси отклонил жалобы кандидатов — их подали все, кроме Лукашенко. Глава ЦИК Лидия Ермошина объяснила, что у нее нет выбора. «Все [жалобы] отклонены. У нас же выбора нет. Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает. Если установлены нарушения, как они считают, в этом случае выборы могут быть признаны недействительными. Это значит, в течение трех месяцев должна снова пройти следующая избирательная кампания с новыми кандидатами. Я и сказала: "Мы можем просто потерять страну"», — прокомментировала Ермошина. Тихановская в новом видеообращении призвала мэров всех городов провести 15 и 16 августа мирные массовые собрания. Также она объявила о создании Координационного совета для обеспечения передачи власти. Рабочие Минского тракторного завода прошлись маршем в центр Минска с требованием отставки Лукашенко. В свою очередь военные, охранявшие площадь Независимости, поддержали пришедших туда протестующих и опустили щиты. За это люди начали их обнимать, целовать и дарить цветы. В Гродно протестующие развернули 100-метровый флаг, а к жителям вышел председатель горисполкома.

Суббота, 15 августа В Минске люди снова вышли в город: на этот раз чтобы проститься с убитым на протестах Александром Тарайковским. Напомним, МВД Беларуси сразу после смерти Тарковского заявило, что у него в руках взорвалась самодельная граната, которую он принес с собой. Однако 15 августа СМИ опубликовали видео, которые опровергли версию силовиков: на кадрах молодой человек шел в сторону ОМОН с поднятыми руками, в которых ничего не было. В этот момент по нему открыли огонь.

На одного из кандидатов в президенты Беларуси Валерия Цепкало завели новое уголовное дело о взятке: его объявили в розыск в том числе и в России. К забастовкам с 17 августа решили присоединиться сотрудники Белтелерадиокомпании. Их пытались отговорить пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и глава сената Наталья Качанова. Пока неизвестно, удалось ли им. Кроме того, в Бресте задержали музыканта и лидера белорусской панк-группы «Дай дарогу!» Юрия Стыльского, который шел во главе протестующих с бело-красно-белым флагом. Вечером в телеграме появился официальный канал о Беларуси с опросом по голосованию. Принять участие в нем могут только пользователи с белорусскими сим-картами. По данным на 20:00 16 августа в нем поучаствовали 2 млн 68 тыс человек и 52% отдали голоса за Тихановскую. За Лукашенко — 3%.

Воскресенье, 16 августа

К 14:00 люди вышли на центральные улицы своих городов на «Марш свободы». Народ собрался в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве, Пинске и других. В столице люди к вечеру пришли к дому правительства. В Бресте мэр Александр Рогачук вышел к людям и попытался поговорить, но его освистали. Тогда глава города заявил: «Мы все хотим перемен».

С самого утра в сети начали появляться новости, что в Минск со всех городов страны на автобусах свозят бюджетников на митинг, организованный в честь Лукашенко. Он должен был начаться в 12:00, однако люди опоздали. Сначала там выступили председатель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько, доверенное лицо Лукашенко Олег Гайдукевич и другие. Около 14:00 на трибуну вышел и сам президент. Он поблагодарил собравшихся за то, что они пришли, а также минчан отдельно за то, что «четверть века терпите меня — человека из провинции». После этого Лукашенко произнес речь, где подвел итоги своей деятельности и подчеркнул, что выполнил все требования народа, данные в 90-х годах. Также глава государства поинтересовался, каких перемен хотят люди, и заявил, что готов начать реформы завтра. В ответ на это люди скандировали, что не хотят свободы и перемен и ничего менять не нужно. Подробнее о том, что говорил Лукашенко, можно прочитать здесь. Закончилось выступление Лукашенко словами: «Я встаю на колени перед собравшимися». Однако на колени он не встал.