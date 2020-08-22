В Сочи мужчина залез в трансформаторную будку и получил смертельный удар током

Краснодарский край

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В сочинском поселке Дагомыс 22 августа мужчина умер после удара током

Трагедия случилась утром на Батумском шоссе, 28. Мужчина залез в трансформаторную будку, где его ударило током. От разряда он скончался на месте.

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«По факту гибели 28-летнего мужчины проводится достелственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительная причина смерти — электротравма», — сообщила порталу Юга.ру старший помощник СУ СКР по Краснодарскому краю Элла Тюкова.

Она добавила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Ранее Юга.ру рассказывали, что в феврале на вокзале Краснодара женщина погибла от удара током, когда забиралась на вагон-цистерну. В апреле в Анапе при таких же обстоятельствах пострадал подросток — он получил 35% ожогов тела.

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