В Сочи мужчина залез в трансформаторную будку и получил смертельный удар током

Ранее Юга.ру рассказывали, что в феврале на вокзале Краснодара женщина погибла от удара током, когда забиралась на вагон-цистерну. В апреле в Анапе при таких же обстоятельствах пострадал подросток — он получил 35% ожогов тела.

Трагедия случилась утром на Батумском шоссе, 28. Мужчина залез в трансформаторную будку, где его ударило током. От разряда он скончался на месте.

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