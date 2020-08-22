В Сочи мужчина залез в трансформаторную будку и получил смертельный удар током
Краснодарский край Маша Томилина
В сочинском поселке Дагомыс 22 августа мужчина умер после удара током
Трагедия случилась утром на Батумском шоссе, 28. Мужчина залез в трансформаторную будку, где его ударило током. От разряда он скончался на месте.
«По факту гибели 28-летнего мужчины проводится достелственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительная причина смерти — электротравма», — сообщила порталу Юга.ру старший помощник СУ СКР по Краснодарскому краю Элла Тюкова.
Она добавила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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