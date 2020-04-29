В Анапе подростка ударило током, когда он залез на поезд

Краснодарский край

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В Анапе 29 апреля подростка ударило током, когда он поднялся на вагон-цистерну

По предварительным данным, в 2:10 на станции «Анапа» 16-летний молодой человек поднялся на вагон-цистерну грузового поезда, где его ударило током высокого напряжения. Парня с 35% ожогов тела доставили в больницу. 

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Проводится проверка, после которой будет принято решение о возбуждении дела, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

Напомним, утром 24 апреля в Усть-Лабинском районе поезд задел девушку, которая шла вдоль путей. Она выжила, ее доставили в больницу.

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