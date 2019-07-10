Мужчина с сыном погибли от удара током при погрузке сена в Крымском районе

На хуторе Веселом в Крымском районе 28 июня погибли двое мужчин, которые занимались погрузкой сена

У местного жителя был кран-манипулятор. Его вместе с сыном нанял фермер для погрузки тюков с сеном.

«Они приехали на место и приступили к работам. Кран расположили под линией электропередачи. Один из тросов крепления оборвался, тюк упал вниз, а стрела манипулятора подскочила и задела провода. Через машину прошел разряд. В результате отец и сын скончались», — рассказал 10 июля порталу Юга.ру и.о. руководителя следственного отдела по Крымскому району СУ СК России по Краснодарскому краю Денис Сидоров.

Он добавил, что удар тока был сильным и из-за этого загорелась трава.

По факту происшествия проводится проверка.