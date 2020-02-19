В Краснодаре женщина погибла от удара током на поезде

Краснодарский край

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В Краснодаре проводится проверка по факту смерти женщины при подъеме на вагон-цистерну

По предварительным данным, 19 февраля около 9:45 на станции Пашковской, расположенной в черте Краснодара, при подъеме на вагон-цистерну грузового поезда 45-летнюю местную жительницу ударило током высокого напряжения. Она скончалась на месте.

Следователи начали проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК России.

Напомним, вечером 10 февраля электропоезд Ростов на Дону — Краснодар сбил мужчину, который лежал на путях и не реагировал на сигнал машиниста.

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