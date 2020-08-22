«Краснодар» в меньшинстве уступил «Уралу»

Краснодарский край, Вся Россия

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Футбольные клубы «Краснодар» и «Урал» 22 августа встретились в матче чемпионата России

Игра 4-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги состоялась на «Екатеринбург Арене» и завершилась победой гостей с минимальным счетом — 1:0. 

Единственный гол матча на 3-й минуте забил полузащитник хозяев Вячеслав Подберезкин.

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Отметим, что с 54-й минуты «быки» остались в меньшинстве, после того как хавбек «Краснодара» Кайо получил второе предупреждение за матч и был удален с поля. В оставшееся время судья показал желтые карточки еще четырем игрокам гостей — Уткину, Оллсону, Классону и Газинскому. Одно предупреждение получил вингер «шмелей» Дмитрий Ефремов.

Для «Урала» эта победа стала первой в сезоне, а «горожане» минимально проиграли на выезде второй матч подряд. Напомним, в прошлой игре черно-зеленые дома одолели «Арсенал».

В 5-м туре команда Мурада Мусаева 26 августа на своем поле примет московский ЦСКА, билеты на матч уже появились в продаже. В этот же день екатеринбуржцы сыграют в гостях у «Ростова».

РПЛ ФК «Краснодар» ФК «Урал» Футбол

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