«Краснодар» прошел в четвертый отборочный раунд Лиги чемпионов

Это произошло благодаря правилам квалификации в турниры. Изначально «Краснодар» должен был начинать свой путь в групповой этапе турнира с третьего раунда. Однако накануне в полуфинал Лиги Европы попали четыре клуба: английский «Манчестер Юнайтед», испанская «Севилья», миланский «Интер» и украинский «Шахтер», которые уже вошли в перечень участников Лиги чемпионов 2020/2021. Таким образом, в этом розыгрыше ЛЕ выиграет уже участник ЛЧ. Это открывает дорогу напрямую в группу ЛЧ французскому «Ренну», как участнику отбора с наивысшим рейтингом. А место команды «Ренн» в отборе займет ФК «Краснодар».

С высокой долей вероятности, соперником «быков» в споре за выход в групповой этап Лиги чемпионов станет португальская «Бенфика», занявшая в своем чемпионате второе место.

Напомним, в квалификационном отборе в августе 2019-го горожане прошли португальский «Порту». Но далее, в финальном четвертом раунде отбора, уступили греческому «Олимпиакосу».