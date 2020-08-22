В Краснодаре выявили 42 носителя коронавируса. На Кубани за сутки заболели 88 человек

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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Число носителей коронавируса в Краснодарском крае к 22 августа достигло 10 тыс. 422 человек

За прошлые сутки в России выявили 4 тыс. 921 новый случай COVID-19. У 25,2% из них болезнь протекала без клинических проявлений, отметил RT. Скончался 121 больной, выздоровели 6 тыс. 147 человек, сообщил федеральный оперштаб.

Больше всего новых инфицированных — в Москве (687), Санкт-Петербурге (183) и Московской области (161). На юге и Северном Кавказе случаи заражения распределились так:

  • Ростовская область — 129;
  • Ставропольский край — 128;
  • Краснодарский край — 88;
  • Дагестан — 61;
  • Крым — 55;
  • Карачаево-Черкесия — 31;
  • Ингушетия — 22;
  • Адыгея — 19;
  • Кабардино-Балкария — 18;
  • Северная Осетия — 15;
  • Чечня — 7;
  • Севастополь — 6.

С начала пандемии в России зарегистрировали 951 тыс. 897 носителей коронавируса. Умерли 16 тыс. 310 человек, из больниц выписали 767 тыс. 477 пациентов.

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Оперштаб Краснодарского края уточнил, что среди 88 заболевших 47 женщин и 41 мужчина в возрасте до 90 лет. В том числе заразились шесть детей, самому младшему из них 6 лет, самому старшему — 12.

Новые случаи выявили в 20 муниципальных образованиях края: 

  • 42 — Краснодар (накануне в краевом центре зафиксировали 56 зараженных);
  • 13 — Сочи;
  • 4 — Лабинский район;
  • по 3 — Геленджик, Новороссийск, Тбилисский, Динской и Кущевский районы;
  • по 2 — Горячий Ключ и Апшеронский район;
  • по 1 — Армавир, Северский, Крымский, Красноармейский, Калининский, Славянский, Тихорецкий, Брюховецкий, Выселковский и Абинскоий районы.

К 22 августа в крае зарегистрировали 10 тыс. 422 заболевших COVID-19, среди них 751 ребенок. Выздоровели 8 тыс. 758 пациентов, включая 95 за последние сутки. Официально сообщается о 157 летальных исходах, 3 из них скончались накануне.

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В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 29 пациентов, еще 3 — на ЭКМО в краевой больнице № 1.

С подозрением на коронавирус в медучреждения обратились 31 тыс. 334 жителя региона. В стационарах лечатся 3 тыс. 589 больных, под наблюдением в поликлиниках — 3 тыс. 735 человек.

В краевых лабораториях сделали 751 тыс. 626 тестов на коронавирус.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть

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