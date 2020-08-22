В Краснодаре выявили 42 носителя коронавируса. На Кубани за сутки заболели 88 человек

Число носителей коронавируса в Краснодарском крае к 22 августа достигло 10 тыс. 422 человек

За прошлые сутки в России выявили 4 тыс. 921 новый случай COVID-19 . У 25,2% из них болезнь протекала без клинических проявлений, отметил RT. Скончался 121 больной, выздоровели 6 тыс. 147 человек, сообщил федеральный оперштаб.

Больше всего новых инфицированных — в Москве (687), Санкт-Петербурге (183) и Московской области (161). На юге и Северном Кавказе случаи заражения распределились так:

Ростовская область — 129;

Ставропольский край — 128;

Краснодарский край — 88 ;

; Дагестан — 61;

Крым — 55;

Карачаево-Черкесия — 31;

Ингушетия — 22;

Адыгея — 19;

Кабардино-Балкария — 18;

Северная Осетия — 15;

Чечня — 7;

Севастополь — 6.