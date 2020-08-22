В Краснодаре выявили 42 носителя коронавируса. На Кубани за сутки заболели 88 человек
Число носителей коронавируса в Краснодарском крае к 22 августа достигло 10 тыс. 422 человек
За прошлые сутки в России выявили 4 тыс. 921 новый случай COVID-19. У 25,2% из них болезнь протекала без клинических проявлений, отметил RT. Скончался 121 больной, выздоровели 6 тыс. 147 человек, сообщил федеральный оперштаб.
Больше всего новых инфицированных — в Москве (687), Санкт-Петербурге (183) и Московской области (161). На юге и Северном Кавказе случаи заражения распределились так:
- Ростовская область — 129;
- Ставропольский край — 128;
- Краснодарский край — 88;
- Дагестан — 61;
- Крым — 55;
- Карачаево-Черкесия — 31;
- Ингушетия — 22;
- Адыгея — 19;
- Кабардино-Балкария — 18;
- Северная Осетия — 15;
- Чечня — 7;
- Севастополь — 6.
С начала пандемии в России зарегистрировали 951 тыс. 897 носителей коронавируса. Умерли 16 тыс. 310 человек, из больниц выписали 767 тыс. 477 пациентов.
Оперштаб Краснодарского края уточнил, что среди 88 заболевших 47 женщин и 41 мужчина в возрасте до 90 лет. В том числе заразились шесть детей, самому младшему из них 6 лет, самому старшему — 12.
Новые случаи выявили в 20 муниципальных образованиях края:
- 42 — Краснодар (накануне в краевом центре зафиксировали 56 зараженных);
- 13 — Сочи;
- 4 — Лабинский район;
- по 3 — Геленджик, Новороссийск, Тбилисский, Динской и Кущевский районы;
- по 2 — Горячий Ключ и Апшеронский район;
- по 1 — Армавир, Северский, Крымский, Красноармейский, Калининский, Славянский, Тихорецкий, Брюховецкий, Выселковский и Абинскоий районы.
К 22 августа в крае зарегистрировали 10 тыс. 422 заболевших COVID-19, среди них 751 ребенок. Выздоровели 8 тыс. 758 пациентов, включая 95 за последние сутки. Официально сообщается о 157 летальных исходах, 3 из них скончались накануне.
В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 29 пациентов, еще 3 — на ЭКМО в краевой больнице № 1.
С подозрением на коронавирус в медучреждения обратились 31 тыс. 334 жителя региона. В стационарах лечатся 3 тыс. 589 больных, под наблюдением в поликлиниках — 3 тыс. 735 человек.
В краевых лабораториях сделали 751 тыс. 626 тестов на коронавирус.
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