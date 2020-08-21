Еще 89 человек заразились коронавирусом на Кубани, 56 из них — в Краснодаре
В Краснодарском крае к 21 августа подтвердили COVID-19 у 10 тыс. 334 человек
В России с начала пандемии выявили 946 тыс. 976 человек с коронавирусом (+4 тыс. 870 сегодня), сообщил RT. Из них 761 пациент выздоровел, 330 человек (+5 тыс. 817 сегодня), умерли 16 тыс. 189 пациентов (+90 сегодня), пишет федеральный оперштаб.
Наибольшее количество случаев с 20 по 21 августа выявили в Москве (690), Санкт-Петербурге (181) и Московской области (151).
В Краснодарском крае к 21 августа число инфицированных достигло 10 тыс. 334 человек, о заражении 89 из них стало известно сегодня. Среди пациентов 53 женщины и 36 мужчин в возрасте до 81 года. Региональный оперштаб сообщил, в каких муниципалитетах нашли новые случаи:
- 56 — в Краснодаре;
- 8 — в Северском районе;
- 5 — в Туапсинском районе;
- по 4 — в Анапе и Динском районе;
- 2 — в Новороссийске;
- по 1 — в Славянском, Староминском, Тбилисском, Калининском, Ейском, Новокубанском, Павловском, Красноармейском районах, а также в Армавире и Геленджике.
Читайте также:
За все время наблюдения выздоровели 8 тыс. 663 кубанца (+43 за прошлые сутки). Скончались 154 человека (+3).
«В тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 28 больных, еще 4 — на экстракорпоральной мембранной оксигенации», — сообщили в краевом минздраве.
Продолжают стационарное лечение 3 тыс. 573 больных. Под медицинским наблюдением находятся 3 тыс. 601 человек.
Все материалы по теме:
Читайте также
«Пятёрочка» проводит благотворительный онлайн-марафон «Турбостарты»
Статьи ПартнерскийПочему в господдержку никто не верил, а она так понадобилась в эпоху обнуления?
Интервью с Виталием Вороновым