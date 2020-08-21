Еще 89 человек заразились коронавирусом на Кубани, 56 из них — в Краснодаре

В Краснодарском крае к 21 августа подтвердили COVID-19 у 10 тыс. 334 человек

В России с начала пандемии выявили 946 тыс. 976 человек с коронавирусом (+4 тыс. 870 сегодня), сообщил RT. Из них 761 пациент выздоровел, 330 человек (+5 тыс. 817 сегодня), умерли 16 тыс. 189 пациентов (+90 сегодня), пишет федеральный оперштаб.

Наибольшее количество случаев с 20 по 21 августа выявили в Москве (690), Санкт-Петербурге (181) и Московской области (151).

В Краснодарском крае к 21 августа число инфицированных достигло 10 тыс. 334 человек , о заражении 89 из них стало известно сегодня. Среди пациентов 53 женщины и 36 мужчин в возрасте до 81 года. Региональный оперштаб сообщил, в каких муниципалитетах нашли новые случаи: