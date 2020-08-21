Спикер ЗСК Кубани рассказал о взаимодействии с исполнительной властью

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в августовском интервью рассказал о взаимодействии с исполнительной властью

Председатель ЗСК дал интервью газете «Комсомольская правда», которая вышла 19 августа. В беседе с журналистом спикер кубанского парламента, в частности, рассказал, что тесное конструктивное сотрудничество двух ветвей власти проявилось наиболее ярко во время пандемии коронавируса. Пришлось быстро искать нестандартные решения. В этот период был подготовлен и принят ряд изменений в региональном законодательстве. Также эффективной площадкой для решения вопросов стали заседания краевого оперштаба. На них депутаты смогли лично обсуждать реализацию ограничений и текущую эпидемиологическую обстановку.