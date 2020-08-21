Спикер ЗСК Кубани рассказал о взаимодействии с исполнительной властью
Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в августовском интервью рассказал о взаимодействии с исполнительной властью
Председатель ЗСК дал интервью газете «Комсомольская правда», которая вышла 19 августа. В беседе с журналистом спикер кубанского парламента, в частности, рассказал, что тесное конструктивное сотрудничество двух ветвей власти проявилось наиболее ярко во время пандемии коронавируса. Пришлось быстро искать нестандартные решения. В этот период был подготовлен и принят ряд изменений в региональном законодательстве.
Также эффективной площадкой для решения вопросов стали заседания краевого оперштаба. На них депутаты смогли лично обсуждать реализацию ограничений и текущую эпидемиологическую обстановку.
В период пандемии в ЗСК:
По словам Юрия Бурлачко, связь в обратном направлении также работает в режиме конструктивного диалога: есть общее понимание проблем и необходимость решать их. Например, профильный комитет ЗСК предложил наделить администрацию края полномочиями по организации деятельности приютов для животных. Этот закон был необходим давно, и с этим согласились все и инициативу приняли.
Кроме того, еженедельно проходят планерные совещания с представителями краевой администрации. На одном из последних депутаты подняли вопрос поддержки кубанских мастеров-ремесленников, у которых были проблемы с реализацией товара. По инициативе ЗСК ежегодно проходит выставка-ярмарка кубанских ремесел, где мастера могут сбыть свою продукцию, однако этого недостаточно. Люди не могут продавать кубанские сувениры в остальное время — это и обсудили на планерке. Решение нашли быстро: реализацию аутентичных кубанских сувениров решили включить в обязательные требования к организаторам придорожных ярмарок, которые пользуются большой популярностью у гостей региона.
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