В Краснодаре на три месяца ограничат движение в районе улицы Красных Партизан

В конце августа в Краснодаре ограничат движение автомобилей на улице Западной

15 июля пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что на улице Западной более чем на три месяца введут ограничения для транспорта. Движение автомобилей частично перекроют на участке от улицы Калинина до дома № 660 по улице Яблоневой (микрорайон Микрохирургии глаза).

Ограничения будут действовать с 27 августа по 30 ноября. В администрации города пояснили, что на этом участке запланирована реконструкция самотечной канализации диаметром 550 мм.