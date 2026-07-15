В Краснодаре на три месяца ограничат движение в районе улицы Красных Партизан

Краснодарский край

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  • Пересечение улиц Калинина и Западной, Краснодар © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2025 год
    Пересечение улиц Калинина и Западной, Краснодар © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2025 год

В конце августа в Краснодаре ограничат движение автомобилей на улице Западной

15 июля пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что на улице Западной более чем на три месяца введут ограничения для транспорта. Движение автомобилей частично перекроют на участке от улицы Калинина до дома № 660 по улице Яблоневой (микрорайон Микрохирургии глаза).

Ограничения будут действовать с 27 августа по 30 ноября. В администрации города пояснили, что на этом участке запланирована реконструкция самотечной канализации диаметром 550 мм.

Где ограничат проезд?

Где ограничат проезд?

Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты с учетом изменений.

Напомним, что в Краснодаре продолжается строительство второй очереди канализационного коллектора № 20, который должен забрать фекальные стоки из перегруженных городских сетей. Завершить работы планируют в конце 2026 года — начале 2027 года.

Общая протяженность этого трубопровода составит около 23 км — он пройдет от центральной части города до очистных сооружений в районе станицы Елизаветинской.

Как писали Юга.ру, у аэропорта Краснодара закрыли поворот и изменили маршруты транспорта.

Автомобили Город Дороги Инфраструктура Краснодар Транспорт

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