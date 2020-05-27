Кубанские парламентарии приняли закон, разрешающий удаленно голосовать на краевых выборах

Депутаты Законодательного собрания Кубани 27 мая приняли закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского края»

Напомним, в начале марта в Госдуму РФ был внесен законопроект о внесении изменений в ст. 37 и 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». В документе предлагалось разрешить сбор подписей избирателей через сайт госуслуг или по почте. 13 мая законопроект был принят сразу во втором и третьем чтениях, а 23 мая закон подписал президент России Владимир Путин.

27 мая кубанские парламентарии приняли закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского края». Председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань пояснил, что законопроект вносит поправки в пять региональных законов. Они регламентируют подготовку и проведение в крае региональных и муниципальных выборов, краевого и местного референдума, а также порядок отзыва губернатора. Поправки касаются законов об избирательной комиссии края и о системе избирательных комиссий региона. Изменения требовались для того, чтобы привести отдельные положения краевых законов о выборах, референдумах и отзыве губернатора в соответствие с действующим федеральным законодательством, пояснили в пресс-службе ЗСК.

Кроме того, поправки коснулись введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации по ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». Так, если есть угроза жизни и/или здоровью избирателей, избирательные комиссии могут откладывать голосование. Для защиты здоровья избирателей во время голосования и максимального удобства выборов для граждан РФ проект закона предусматривает следующее изменение: если избиратели по какой-либо причине не могут посетить место для голосования, у них будет возможность голосовать дистанционно в рамках сроков, установленных Центральной избирательной комиссией РФ. Получить такую возможность можно, подав заявление через портал Госуслуг.

«Принять краевой закон нужно потому, что, если выборы назначены, потом поздно будет вносить какие-либо изменения. Они будут учтены только на следующие выборы через пять лет. Как мы услышали, рассматриваемый краевой закон предусматривает изменения сразу в пять действующих законов и учитывает все изменения федерального законодательства», — отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.