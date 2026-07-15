В Краснодарском крае 3,6 млн человек занимаются спортом. Это без учета тех, кто тренируется самостоятельно

На Кубани 70,4% населения занимаются физкультурой и спортом. Как это посчитали?

15 июля портал kuban.aif.ru сообщил, что в Краснодарском крае больше 3,6 млн человек регулярно занимаются физкультурой и спортом. Это 70,4% населения региона.

По данным начальника отдела министерства физической культуры и спорта Евгения Колокольцева, в статистику попадают все, кто занимаются организованно под присмотром инструкторов или в организациях. Такая методика позволяет избежать дублирования, когда, например, люди ходят одновременно в несколько секций.