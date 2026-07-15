В Краснодарском крае 3,6 млн человек занимаются спортом. Это без учета тех, кто тренируется самостоятельно

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани 70,4% населения занимаются физкультурой и спортом. Как это посчитали?

15 июля портал kuban.aif.ru сообщил, что в Краснодарском крае больше 3,6 млн человек регулярно занимаются физкультурой и спортом. Это 70,4% населения региона.

По данным начальника отдела министерства физической культуры и спорта Евгения Колокольцева, в статистику попадают все, кто занимаются организованно под присмотром инструкторов или в организациях. Такая методика позволяет избежать дублирования, когда, например, люди ходят одновременно в несколько секций. 

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В министерстве отметили, что тех, кто занимаются самостоятельно, учесть невозможно.

По данным ведомства, жители отдают предпочтение футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике, настольному теннису и плаванию, а также самбо. Единоборство уже два года входит в список самых популярных направлений.

Как писали Юга.ру, краснодарский хоккейный клуб «Гвардия» находится на грани закрытия. Для участия в сезоне 2026/2027 команде требуется 110 млн рублей.

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