В Краснодарском крае 3,6 млн человек занимаются спортом. Это без учета тех, кто тренируется самостоятельно
На Кубани 70,4% населения занимаются физкультурой и спортом. Как это посчитали?
15 июля портал kuban.aif.ru сообщил, что в Краснодарском крае больше 3,6 млн человек регулярно занимаются физкультурой и спортом. Это 70,4% населения региона.
По данным начальника отдела министерства физической культуры и спорта Евгения Колокольцева, в статистику попадают все, кто занимаются организованно под присмотром инструкторов или в организациях. Такая методика позволяет избежать дублирования, когда, например, люди ходят одновременно в несколько секций.
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В министерстве отметили, что тех, кто занимаются самостоятельно, учесть невозможно.
По данным ведомства, жители отдают предпочтение футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике, настольному теннису и плаванию, а также самбо. Единоборство уже два года входит в список самых популярных направлений.
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