Краснодарка хочет привлечь внимание властей к сообществу женоненавистников на 220 тыс. человек

Жительница Краснодара познакомилась с участником мизогинного проекта, где более 220 тыс. мужчин издеваются над женщинами. Она ищет других свидетельниц, чтобы добиться внимания властей

14 июля краснодарка Маргарита Сердюкова на своей странице в Instagram* опубликовала ролик, в котором рассказала, что столкнулась с участником проекта «Не сущий свет», в котором мужчины унижают и оскорбляют женщин. В начале 2026 года девушка познакомилась с молодым человеком на сайте знакомств. После общения они встретились и провели вечер вместе. По словам Маргариты, мужчина не вызвал у нее подозрений и был доброжелательным. Однако уже на следующий день он перестал отвечать на сообщения, а позже заблокировал девушку без объяснений. Спустя полтора месяца мужчина пришел к Маргарите на работу и заявил, что им нужно поговорить. Тогда он рассказал ей, что состоял в сообществе «Не сущий свет».

«У государства есть дела поважнее»: Женщины Краснодара говорят о том, почему феминизм актуален и сегодня

«Не сущий свет» — проект, основанный Павлом Инаковым — российским блогером, автором книг и платных курсов для мужчин. Телеграм-канал проекта насчитывает почти 223 тыс. подписчиков. Кроме того, у сообщества есть страницы и на других площадках. В сообществе регулярно появляются материалы, содержащие оскорбительные высказывания в адрес женщин. В публикациях женщин называют «обслуживающим персоналом» и «мясными дырками», обсуждают отношения с несовершеннолетними девушками, а также встречаются заявления, оправдывающие сексуализированное насилие. В телеграм-канале проекта можно найти публикации с такими фразами, как: «Во время изнасилований женщины зачастую испытывают оргазм»;

«30-летний мужчина и 16-летняя жена — это самый гармоничный союз»;

«Баба в возрасте — легкая добыча»;

«Если мужчина взял женщину в отношения — для нее это уже подарок»;

«Баба разрушает семью всего по одной причине — она тупая шал*ва». Также в сообществе опубликована история о том, как один из участников задушил свою кошку. Основатель проекта Павел Инаков называет себя «учителем», а участников своих курсов — «учениками». В телеграм-канале мужчины рассказывают о сексуальных контактах с женщинами после первого свидания, называя это «закрыть Наташку по скрипту» и «кинуть палку». После этого они осуждают женщин за поступок и говорят, что они теперь «неликвид». В начале июля представители проекта заявили, что на них массово пожаловались в «Лигу безопасного интернета». «Мы никогда не призывали ненавидеть женщин. А когда говорили о них, то всегда учитывали возраст согласия. Надеюсь, что справедливость восторжествует и нашу деятельность расценят исключительно как просветительскую и мирную. Мы не обязаны всем нравиться, но и законы тоже не нарушаем. Уже 12 лет стараемся делать жизни мужчин лучше и помогать им восстанавливаться после токсичных отношений», — заявили представители «Не сущего света».

«В тюрьму за оскорбление чувств кавказцев»: Хореограф из Владикавказа столкнулась с травлей из-за преподавания стрип-пластики и выступления в папахе

Маргарита рассказала краснодарскому медиа «Огонь», что не знает, почему молодой человек решил признаться в участии в проекте, в котором состоял около двух лет, и выйти из него. Однако после этого их общение прекратилось. Девушка намерена добиться внимания к деятельности проекта на законодательном уровне. Для этого она обратилась к местному депутату, однако ей дали понять, что одних ее показаний и информации из открытых источников недостаточно. Сейчас Маргарита ищет женщин, которые также сталкивались с участниками проекта «Не сущий свет», и призывает сообщать ей информацию о них в свой телеграм-аккаунт grete_pierce.

Как писали Юга.ру, в мае краснодарская блогерка столкнулась с оскорблениями и мизогинией из-за того, что захотела создать велоклуб.