В Краснодаре оставили в силе штраф в 20 тыс. рублей новороссийцу, который написал негативный отзыв о враче. На судью подадут жалобу

В Краснодарском краевом суде 20 августа рассматривали апелляцию по делу жителя Новороссийска, который оставил негативный отзыв на сайте «ПроДокторов»

Что случилось? В 2019 году житель Новороссийска Илья Максименко привел сына на осмотр к заведующему детской хирургией горбольницы № 1 Новороссийска врачу Севаку Веляну. По словам мужчины, доктор быстро осмотрел ребенка и без взятия анализа назначил операцию за 30 тыс. рублей по удалению паховой грыжи. Родители мальчика обратились к другим специалистам, они не подтвердили диагноз и сообщили, что операция ему не требуется. 8 мая Максименко оставил негативный отзыв о Веляне на сайте «ПроДокторов», в котором указал, что врач «ставит несуществующие диагнозы! Режет детей! И все это ради денег!».

Велян подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на отца семейства и потребовал 1 млн рублей моральной компенсации. Также он потребовал принести ему извинения и написать на сайте опровержение. В итоге в мае 2020 года Октябрьский районный суд Новороссийска постановил взыскать с Максименко 20 тыс. рублей в пользу доктора и написать на сайте извинения и опровержение. Защита ответчика подала апелляцию на решение суда. Кроме того, жалобу подали и на действия судьи Людмилы Ивановой. Во время заседания она допустила националистические высказывания, считает адвокат Максименко Тамара Евтушенко.

Что происходило на заседании 20 августа? В Краснодарском краевом суде рассмотрели апелляционную жалобу на решение суда. На заседании Евтушенко пояснила, что апелляцию подали в том числе из-за процессуальных нарушений. Например, к делу не были приобщены аудиодиски с записями заседаний, как это обязывает делать закон. Также адвокат отметила, что в решении суда говорится о клевете и оскорблениях, хотя такие обвинения могут рассматриваться только при уголовных и административных производствах, а не гражданских исках. Также защита настаивала, что отзыв был не утверждением фактов, а мнением, которое не может считаться предметом судебного разбирательства. Представители отвечающей стороны подчеркнули, что суд не обратил внимания на документы, подтверждающие отсутствие грыжи у ребенка и в целом не имел права требовать извинений, так как это запрещено законодательством и принуждает человека отказаться от собственного мнения.

«Это все равно что обязать стороны заключить мировое соглашение. Это воля человека, и на волю суд не имеет права влиять никаким образом» представитель сайта «ПроДокторов» Николай Чернышук

В свою очередь сторона истца сообщила, что уже просила исключить требования об извинениях, однако суд в Новороссийске этого не сделал.

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