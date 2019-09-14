Депутат отсудил у краснодарца 1 рубль за клевету

Суд в сентябре постановил взыскать с жителя Краснодара Алексея Гайворонского 1 рубль в качестве компенсации морального вреда депутату Роману Лузинову

В 2017 году организатор движения «Славянский щит Кубани» и акции «Русские пробежки», противник фестиваля KUBANA, сторонник депутата-коммуниста Сергея Обухова Алексей Гайворонский в социальных сетях и СМИ обвинил депутата городской думы Краснодара Романа Лузинова в причастности к хищению денег из бюджета. Депутат подал иск о защите чести и достоинства, на Гайворонского завели уголовное дело по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ (Клевета).

Первомайский районный суд Краснодара в сентябре признал Гайворонского виновным и постановил взыскать с него 1 рубль компенсации морального вреда. Кроме того, он получил штраф 50 тыс. рублей за клевету, сообщил 14 сентября ТАСС со ссылкой на материалы суда. Помимо этого суд обязал Алексея Гайворонского опубликовать опровержение информации, которая была признана несоответствующей.

Гайворонский не признал свою вину, объяснив, что делал предположения о хищении бюджетных денег, высказывал личное мнение и осуждал парламентария на правах общественного деятеля.