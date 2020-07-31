Суд наказал новороссийца штрафом в 20 тыс. рублей за негативный отзыв о детском враче. Делом занялась краевая коллегия судей

Портал Юга.ру 30 июля узнал, что в Квалификационной коллегии судей Краснодарского края создали комиссию по проверки действий судьи из Новороссийска по делу о негативном отзыве на врача

Что произошло? Житель Новороссийска Илья Максименко привел сына на осмотр к врачу, заведующему детской хирургии горбольницы № 1 Новороссийска Севаку Веляну. Телеграм-канал BAZA 16 июля сообщил, что по словам отца мальчика, доктор быстро осмотрел пациента и диагностировал у него паховую грыжу, после чего, без взятия анализов, рекомендовал провести операцию стоимостью 30 тыс. рублей. Семья обратилась к другим специалистам, которые не подтвердили диагноз и сказали, что операция ребенку не требуется. После этого отец мальчика 8 мая 2019 года оставил на сайте «ПроДокторов» на странице врача анонимный негативный отзыв, в котором описал ситуацию, заключив, что «он (Велян) ставит несуществующие диагнозы! Режет детей! и все это ради денег!».

Как отреагировал врач? Велян 16 мая 2019 года увидел отзыв, опубликованный неизвестным, и посчитал, что он порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Врач обратился в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст. 128.1 УК РФ (Клевета). В МВД Веляну отказали в возбуждении дела и рекомендовали обратиться в суд в порядке гражданского производства. Благодаря проверке в полиции врач узнал, что отзыв был размещен семьей Максименко. Тогда медик подал на отца семейства в суд, потребовав 1 млн рублей за ложные сведения и моральную компенсацию. Также он потребовал написать на сайте опровержение и извинения.

Что написал в отзыве отец мальчика? Портал Юга.ру не берется размещать данный отзыв целиком, однако с ним можно ознакомиться в материалах судебного дела.

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Отметим, что Октябрьский районный суд Новороссийска, который занимался рассмотрением этого дела, назначил судебную лингвистическую экспертизу по оставленному отзыву. Ее провел эксперт ФБУ «Краснодарская лаборатория судебной экспертизы Минюста России». Согласно заключению эксперта от 20 апреля 2020 года, в отзыве имелась негативная информация о враче Веляне. Версия «ПроДокторов». Представитель организации и ответчика сообщил в суде, что отец мальчика ранее сам обратился к администраторам сайта с просьбой об удалении отзыва. Он объяснил, что оставил его, «находясь в состоянии сильного эмоционального возбуждения», после того, как доктор Велян поставил диагноз, который был полностью опровергнут другими специалистами. Негативный отзыв был удален с сайта 3 июня 2019 года. Представитель «ПроДокторов» также усомнился в заключении судебной лигвистической экспертизы, заявил, что указанная доктором сумма к возмещению необоснованна, и просил суд отказать в удовлетворении иска.

Что решил суд? 27 мая в Октябрьском районном суде Новороссийска под председательством судьи Людмилы Ивановой состоялось рассмотрение дела. Судья сочла заключение лингвистической экспертизы объективным, приняла во внимание, что отзывом доктору Веляну «были понесены нравственные страдания, выразившиеся в переживаниях относительно сформированного о нем негативного мнения у его коллег, родственников и знакомых...». Однако приняв во внимание, что отзыв был удален, судья постановила взыскать в пользу доктора 20 тыс. рублей и 300 рублей госпошлины за подачу ответчиком заявления в суд. Кроме того, судья Иванова обязала отца мальчика в течение десяти дней после вступления решения суда в силу написать на сайте опровержение и извинения.

Как отреагировал доктор Велян на решение суда? Корреспондент районной газеты «Новороссийский рабочий» позвонила Севаку Веляну, чтобы узнать, удовлетворило ли его решение суда. «Я очень устал от всей этой истории. Поймите, утром я за операционным столом, потом захожу в интернет, а там все обсуждают эту ситуацию. Да и сам судебный процесс отнял немало сил и нервов. Все это мне очень неприятно. Я подал иск, потому что считаю, что нельзя в интернете бездумно оставлять какие-либо комментарии», — процитировало доктора издание.

Как отреагировали юристы «ПроДокторов» на решение суда? Юристы ресурса подали апелляционную жалобу. Кроме того, они обратились в квалификационную коллегию судей Краснодарского края, чтобы проверить действия и высказывания судьи Ивановой. По их версии, при рассмотрении дела судья допустила ряд ошибок, например, нарушила порядок ведения заседания и говорила дискриминирующие по национальному признаку вещи. Главный юрист портала Тамара Евтушенко рассказала порталу Юга.ру, что Гильдия лингвистов подтверила националистические высказывания судьи.

О каких высказываниях судьи идет речь? Во время судебного разбирательства представитель третьего лица и ответчика ходатайствовал о назначении судебной экспертизы по отзыву на Веляна в ассоциации лингвистов-экспертов «Аргумент», расположенной в Адыгее.

Согласно стенограме судебного заседания, а также имеющейся в распоряжении портала Юга.ру аудиозаписи, судья отреагировала на ходатайство следующими словами: «Лингвистическую экспертизу на русском языке... назначать в Адыгее... у нас че, русских нет, так сказать, мест в чистом виде, чтобы провели это исследование эксперты».