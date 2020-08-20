В Краснодаре оставили в силе штраф в 20 тыс. рублей на новороссийца, который написал негативный отзыв о враче. На судью подадут жалобу

В Краснодарском краевом суде 20 августа рассматривали апелляцию по делу жителя Новороссийска, который оставил негативный отзыв на сайте «ПроДокторов»

Что случилось? Напомним, в 2019 году житель Новороссийка Илья Максименко привел сына на осмотр к заведующему детской хирургии горбольницы № 1 Новороссийска врачу Севаку Веляну. По словам мужчины, доктор быстро осмотрел ребенка и без взятия анализа назначил операцию за 30 тыс. рублей по удалению паховой грыжи. Родители мальчика обратились к другим специалистам, они не подтвердили диагноз и сообщили, что операция ему не требуется.

8 мая Максименко оставил негативный отзыв о Веляне на сайте «ПроДокторов», в котором указал, что врач «ставит несуществующие диагнозы! Режет детей! И все это ради денег!».

Велян подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на отца семейства и потребовал 1 млн рублей моральной компенсации. Также он потребовал принести ему извинения и написать на сайте опровержение. В итоге в мае 2020 года Октябрьский районный суд Новороссийска постановил взыскать с Максименко 20 тыс. рублей в пользу доктора и написать на сайте извинения и опровержение.

Защита ответчика подала апелляцию на решение суда. Кроме того, жалобу подали и на действия судьи Людмилы Ивановой. Во время заседания она допустила националистические высказывания, считает адвокат Максименко Тамара Евтушенко.