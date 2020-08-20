В Краснодаре оставили в силе штраф в 20 тыс. рублей на новороссийца, который написал негативный отзыв о враче. На судью подадут жалобу
В Краснодарском краевом суде 20 августа рассматривали апелляцию по делу жителя Новороссийска, который оставил негативный отзыв на сайте «ПроДокторов»
Что случилось? Напомним, в 2019 году житель Новороссийка Илья Максименко привел сына на осмотр к заведующему детской хирургии горбольницы № 1 Новороссийска врачу Севаку Веляну. По словам мужчины, доктор быстро осмотрел ребенка и без взятия анализа назначил операцию за 30 тыс. рублей по удалению паховой грыжи. Родители мальчика обратились к другим специалистам, они не подтвердили диагноз и сообщили, что операция ему не требуется.
8 мая Максименко оставил негативный отзыв о Веляне на сайте «ПроДокторов», в котором указал, что врач «ставит несуществующие диагнозы! Режет детей! И все это ради денег!».
Велян подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на отца семейства и потребовал 1 млн рублей моральной компенсации. Также он потребовал принести ему извинения и написать на сайте опровержение. В итоге в мае 2020 года Октябрьский районный суд Новороссийска постановил взыскать с Максименко 20 тыс. рублей в пользу доктора и написать на сайте извинения и опровержение.
Защита ответчика подала апелляцию на решение суда. Кроме того, жалобу подали и на действия судьи Людмилы Ивановой. Во время заседания она допустила националистические высказывания, считает адвокат Максименко Тамара Евтушенко.
Что происходило на заседании 20 августа? В Краснодарском краевом суде рассмотрели апелляционную жалобу на решение суда. На заседании Евтушенко пояснила, что апелляцию подали в том числе из-за процессуальных нарушений. Например, к делу не были приобщены аудиодиски с записями заседаний, как это обязывает делать закон. Также адвокат отметила, что в решении суда говорится о клевете и оскорблениях, хотя такие обвинения могут рассматриваться только при уголовных и административных производствах, а не гражданских исках.
Также защита настаивала, что отзыв был не утверждением фактов, а мнением, которое не может считаться предметом судебного разбирательства. Представители отвечающей стороны подчеркнули, что суд не обратил внимание на документы, подтверждающие отсутствие грыжи у ребенка, и в целом не имел права требовать извинения, так как это запрещено законодательством и принуждает человека отказаться от собственного мнения.
«Это все равно что обязать стороны заключить мировое соглашение. Это воля человека, и на волю суд не имеет права влиять никаким образом»
представитель сайта «Продокторов» Николай Чернышук
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В свою очередь сторона истца сообщила, что уже просила исключить требования об извинениях, однако суд в Новороссийске этого не сделал.
Также во время заседания судья Виталий Одинцов попросил Максименко предоставить доказательства того, что врач требовал деньги за операцию. На это ответчик заявил, что не вел аудиозапись, но помнит сам из разговора. На вопрос о цели комментария Максименко сообщил, что хотел «предать огласке некомпетентность врача». Судья ответил «ну и что?» и добавил, что врач ребенка все-таки не «порезал».
Каким было решение апелляционной инстанции? В итоге суд оставил решение предыдущей инстанции в силе, но убрал часть об извинениях.
Адвокат ответчика Евтушенко сообщила порталу Юга.ру, что не согласна с решением суда и планирует обжаловать его. Также сторона защиты будет подавать жалобу в квалификационную коллегию из-за «неквалифицированного поведения» судей и «необъективного подхода к стороне ответчика». Юрист добавила, что, по ее мнению, председательствующий судья оказал давление на Максименко, достаточно грубо себя вел и задавал «непонятные вопросы» человеку, который не знает тонкости судебного процесса.
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