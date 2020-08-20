На Кубани запустили флешмоб в соцсетях с призывом носить маски в общественных местах
В Тбилисском районе в августе запустили флешмоб с призывом носить медицинские маски в общественных местах
Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 30 апреля заявил, что в регионе вводится масочный режим, который предусматривает, что жители Кубани обязательно должны носить маски.
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После чего в общественном транспорте стали проводить рейды по соблюдению масочного режима. Сообщалось, что пассажиров без маски будут высаживать на ближайшей остановке.
Так, например, в Краснодаре с 1 июля сотрудники администрации провели 53 рейда, во время которых проверили 835 единиц общественного транспорта.
В августе молодежь Тбилисского района стала публиковать в соцсетях свои фотографии в защитных масках, призывая местных жителей следовать их примеру. Флешмоб получит название #Будьпримером.
Также фотографии сопровождаются хештегами #Яличныйпример и #Носимаску.
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������Тбилиссцы запустили флешмоб #Будьпримером ⠀ ⠀ Молодежь Тбилисского района запустила в социальных сетях флешмоб под названием #Будьпримером. Юноши и девушки публикуют свои фотографии в защитных масках. ������⠀ ⠀ Таким образом, тбилиссцы на собственном примере показывают, как важно носить маски в общественных местах и призывают следовать их примеру.☝️⠀ ⠀ Напомним, в Краснодарском крае действует масочный режим из-за угрозы коронавирусной инфекции. ⠀ #Яличныйпример #Будьпримером #Носимаску
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