На Кубани запустили флешмоб в соцсетях с призывом носить маски в общественных местах

В Тбилисском районе в августе запустили флешмоб с призывом носить медицинские маски в общественных местах

Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 30 апреля заявил , что в регионе вводится масочный режим, который предусматривает, что жители Кубани обязательно должны носить маски.

После чего в общественном транспорте стали проводить рейды по соблюдению масочного режима. Сообщалось, что пассажиров без маски будут высаживать на ближайшей остановке.

Так, например, в Краснодаре с 1 июля сотрудники администрации провели 53 рейда, во время которых проверили 835 единиц общественного транспорта.