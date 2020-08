На Кубани запустили флешмоб в соцсетях с призывом носить маски в общественных местах

View this post on Instagram

������Тбилиссцы запустили флешмоб #Будьпримером ⠀ ⠀ Молодежь Тбилисского района запустила в социальных сетях флешмоб под названием #Будьпримером. Юноши и девушки публикуют свои фотографии в защитных масках. ������⠀ ⠀ Таким образом, тбилиссцы на собственном примере показывают, как важно носить маски в общественных местах и призывают следовать их примеру.☝️⠀ ⠀ Напомним, в Краснодарском крае действует масочный режим из-за угрозы коронавирусной инфекции. ⠀ #Яличныйпример #Будьпримером #Носимаску