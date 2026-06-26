Туристов Сочи предупредили о ядовитом «морском дракончике». Рассказываем, чем опасен укол рыбы

Отдыхающие в Сочи стали чаще замечать большого трахинуса — рыбу, встреча с которой может привести к тяжелому отравлению и даже смерти

23 июня издание «Московский Комсомолец Сочи» сообщило, что на побережье Сочи туристы стали чаще замечать ядовитого «морского дракончика» — большого трахинуса. Специалисты напомнили, что контакт с этой рыбой может быть опасен.

Это небольшая рыба длиной 25–40 см с крупной головой и удлиненным телом. Ее окраска — серая, коричневая или зеленоватая с разводами — помогает маскироваться на дне.

На плавниках и жаберных крышках дракончика расположены ядовитые шипы, содержащие сильный токсин. При этом трахинуса легко не заметить: он зарывается в песок или мелкую гальку, оставляя на поверхности только часть плавников. Разглядеть рыбу в воде практически невозможно, поэтому риск случайно наступить на нее довольно высок.

Первые симптомы укола — резкая боль, которая быстро распространяется по всей ноге. Затем могут появиться сильный отек и покраснение, аллергическая реакция, затрудненное дыхание, тошнота, головокружение и учащенное сердцебиение.

Токсин из шипов дракончика разрушает эритроциты и влияет на работу сердца, мышц и нервной системы. В редких случаях после контакта с рыбой возможен летальный исход.