Туристов Сочи предупредили о ядовитом «морском дракончике». Рассказываем, чем опасен укол рыбы
Отдыхающие в Сочи стали чаще замечать большого трахинуса — рыбу, встреча с которой может привести к тяжелому отравлению и даже смерти
23 июня издание «Московский Комсомолец Сочи» сообщило, что на побережье Сочи туристы стали чаще замечать ядовитого «морского дракончика» — большого трахинуса. Специалисты напомнили, что контакт с этой рыбой может быть опасен.
Это небольшая рыба длиной 25–40 см с крупной головой и удлиненным телом. Ее окраска — серая, коричневая или зеленоватая с разводами — помогает маскироваться на дне.
На плавниках и жаберных крышках дракончика расположены ядовитые шипы, содержащие сильный токсин. При этом трахинуса легко не заметить: он зарывается в песок или мелкую гальку, оставляя на поверхности только часть плавников. Разглядеть рыбу в воде практически невозможно, поэтому риск случайно наступить на нее довольно высок.
Первые симптомы укола — резкая боль, которая быстро распространяется по всей ноге. Затем могут появиться сильный отек и покраснение, аллергическая реакция, затрудненное дыхание, тошнота, головокружение и учащенное сердцебиение.
Токсин из шипов дракончика разрушает эритроциты и влияет на работу сердца, мышц и нервной системы. В редких случаях после контакта с рыбой возможен летальный исход.
На пляжах Черного и Азовского морей туристы стали чаще встречать змей:
Что делать, если наступили на трахинуса:
- опустить ногу в максимально горячую воду (около 40–45 °C) на 30–40 минут — белковый яд начнет разрушаться;
- промыть рану водой и обработать антисептиком;
- как можно скорее обратиться в пляжный медпункт или вызвать скорую помощь.
При этом надрезать рану, прижигать ее огнем или накладывать жгут запрещено.
Чтобы снизить риск травмы, туристам рекомендуют использовать аквашузы — специальные коралловые тапочки с плотной резиновой подошвой. Они защищают не только от уколов ядовитых рыб, но и от острых камней, стекла и других предметов на морском дне.
Как писали Юга.ру, в начале июня ученые впервые обнаружили морского петуха на севере Азовского моря.