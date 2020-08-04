В России выросли продажи санитайзеров и масок, но упал спрос на антисептики

Аналитики 4 августа рассказали, как изменилась статистика продаж средств индивидуальной защиты в первом полугодии 2020 года

Аналитики компании «Такском» проанализировали более 22 млрд кассовых чеков и сравнили продажи средств индивидуальной защиты, антисептиков и санитайзеров в марте и в июле.

Выяснилось, что продажи перчаток упали на 38%. Кроме того, средняя цена упаковки печаток в июле составила 133 рубля (на 1,5% больше цены в марте), написал RT.

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При этом, спрос на медицинские маски по сравнению с мартом вырос на 15%, а цена на них упала на 20%. По данным аналитиков, упаковку масок можно купить за 129 рублей.

Также покупатели стали реже покупать антисептики. Спрос на эту продукцию упал на 21%, при этом цена выросла в 1,5 раза и составила в среднем 487 рублей.

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А вот продажи санитайзеров (антисептиков для рук) выросли в 3,5 раза, а цена на них увеличилась почти на треть. По данным аналитиков, средняя стоимость этой категории товаров составляет 129 рублей.

Напомним, в мае Юга.ру пообщались с директором краснодарского производства антисептиков, который рассказал, что на рынке появилось множество подделок.