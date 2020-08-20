В Сочи прогнозируют сильный дождь и грозу

Утром и днем 21 августа в предгорной и горной зоне Сочи ожидается сильный дождь и гроза. Все городские службы перешли в режим повышенной готовности.

В случае происшествий в пресс-службе мэрии курорта рекомендовали звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

Как писали Юга.ру, сегодня, 20 августа, в Краснодарском крае ожидается ясная погода. Кроме того, действует экстренное предупреждение по сильной жаре до 39 °С. На Черноморском побережье дождей не ожидается, однако с 21 августа синоптики обещают осадки по всему краю.