В Сочи прогнозируют сильный дождь и грозу

Краснодарский край

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Власти Сочи предупредили о непогоде 21 августа

Утром и днем 21 августа в предгорной и горной зоне Сочи ожидается сильный дождь и гроза. Все городские службы перешли в режим повышенной готовности.

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В случае происшествий в пресс-службе мэрии курорта рекомендовали звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

Как писали Юга.ру, сегодня, 20 августа, в Краснодарском крае ожидается ясная погода. Кроме того, действует экстренное предупреждение по сильной жаре до 39 °С. На Черноморском побережье дождей не ожидается, однако с 21 августа синоптики обещают осадки по всему краю.

Красная Поляна Погода Сочи Штормовые предупреждения

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