На Кубани будет сухо и тепло, а в предгорье похолодает

Синоптики рассказали, что ночью 18, 19 и 20 августа в предгорных районах Кубани похолодает до 7-9 °C

По данным краевого гидрометцентра, в целом по краю в ночь на 18 августа ожидается 12-17 °С. Однако в восточной половине и предгорных районах Кубани может похолодать до 7-12 °С. На Азовском побережье ночью будет до 20 °С. На Черноморском — 17-22 °С, ночью и утром 18 августа порывы ветра там достигнут 12-17 м/с.

Днем 18 августа по краю осадков не прогнозируется. Ветер 5-10 м/с, местами до 14 м/с. На Азовском побережье днем будет 27-32 °С, а на Черноморском на один градус теплее — 28-33°С.

Следующие двое суток на Кубани также будет ясно. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Днем ожидается 28-33 °С, местами до 35 °С. Температура воздуха ночью будет 15-20 °С, но в юго-восточных предгорьях столбики термометра опустятся до 9-14 °С.

На Черноморском побережье будет сухо. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Ночью похолодает до 17-22 °С, днем температура воздуха будет 28-33 °С.