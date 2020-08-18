В Сочи художница откликнулась на просьбу Водяновой и забрала слепого пса из приюта
Супермодель Наталья Водянова в середине августа сообщила, что слепой пес Гомер из сочинского приюта нашел семью
В начале августа российская модель и многодетная мать Наталья Водянова во время отдыха в Сочи посетила приют «Поводог». Там она познакомилась со слепым псом Гомером. Будучи щенком, пес стал жертвой издевательств детей во дворе, которые выжгли ему зажигалкой глаза.
Водянова опубликовала видеоролик в своих соцсетях с участием Гомера. Она призналась, что хотела бы забрать пса, но не может это сделать.
«После долгих и яростных споров и обсуждений дома, наша семья решила, что мы, к сожалению, не сможем приютить Гомера в данный момент. Однако, мы надеемся, что найдутся те, кто захочет стать новой семьей для Гомера», — написала супермодель.
Две недели спустя Водянова сообщила, что слепого пса забрала в свой дом сочинская художница.
«Посмотрите, как счастлив Гомер! Я даже не знала, что у меня может быть так больно в сердце от счастья!», — призналась модель.
Напомним, что в октябре 2019 года Наталья Водянова с детьми отдыхала в Адыгею. Ее отдых также совпал с началом съемок нескольких фильмов в Адыгее, поэтому супермодель смогла поближе познакомиться с национальной культурой.
Как писали Юга.ру, в апреле этого года соцсетях сообщили о массовой травле собак в Сочи, полиция организовала проверку. В этом же месяце местные жители спасли дворнягу, в которую выстрелил неизвестный, и назвали ее Стрелка.
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Внимание‼️ Внимание‼️ ❤️������Гомер нашёл себе дом! Знакомьтесь - это Тома, прекрасна художница, человек с обнаженным сердцем и новая мама Гомера! Тома и ее родные сегодня посетили @povodog и забрали Гомера к себе домой в Сочи! Посмотрите, как счастлив Гомер! Я даже не знала что у меня может быть так больно в сердце от счастья! Спасибо Надежде из @povodog , Томе и ее дружной семье и всем тем, кто не остаётся равнодушным к жизни бездомных собак! ❗️❗️❗️❗️I feel ecstatic and overwhelmed with emotions!!! Homer found his family and they are the sweetest, kindest family we could wish for him ������������ Thank you @toma_stenko for giving Homer hope he so deserves. Bless you all and may your dreams come true too ������������������❤️ ������ @povodog
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