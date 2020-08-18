В Сочи художница откликнулась на просьбу Водяновой и забрала слепого пса из приюта

Супермодель Наталья Водянова в середине августа сообщила, что слепой пес Гомер из сочинского приюта нашел семью

В начале августа российская модель и многодетная мать Наталья Водянова во время отдыха в Сочи посетила приют «Поводог». Там она познакомилась со слепым псом Гомером. Будучи щенком, пес стал жертвой издевательств детей во дворе, которые выжгли ему зажигалкой глаза. Водянова опубликовала видеоролик в своих соцсетях с участием Гомера. Она призналась, что хотела бы забрать пса, но не может это сделать.

Читайте также: В Краснодаре собираются открыть муниципальный приют для бездомных животных

«После долгих и яростных споров и обсуждений дома, наша семья решила, что мы, к сожалению, не сможем приютить Гомера в данный момент. Однако, мы надеемся, что найдутся те, кто захочет стать новой семьей для Гомера», — написала супермодель. Две недели спустя Водянова сообщила, что слепого пса забрала в свой дом сочинская художница. «Посмотрите, как счастлив Гомер! Я даже не знала, что у меня может быть так больно в сердце от счастья!», — призналась модель.

Напомним, что в октябре 2019 года Наталья Водянова с детьми отдыхала в Адыгею. Ее отдых также совпал с началом съемок нескольких фильмов в Адыгее, поэтому супермодель смогла поближе познакомиться с национальной культурой.