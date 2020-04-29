В соцсетях сообщили о массовой травле собак в Сочи, полиция организовала проверку

28 апреля в паблике «ЧП Сочи» «ВКонтакте» появился пост с несколькими видео. В них очевидцы сообщили о травле собак в микрорайоне Мамайка. Судя по видео, речь идет о трех собаках.

Внимание! На записи содержатся сцены, способные шокировать. Если вы не уверены, что готовы к этому, не переходите по ссылке.

«Две собаки умерли в жутких муках, их не успели спасти. Смерть страшная и в считанные минуты. Одна собака находится в тяжелом состоянии в клинике», — сообщили авторы поста.