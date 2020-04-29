В соцсетях сообщили о массовой травле собак в Сочи, полиция организовала проверку
В Сочи вечером 28 апреля местные жители рассказали о массовой травле собак в микрорайоне Мамайка
28 апреля в паблике «ЧП Сочи» «ВКонтакте» появился пост с несколькими видео. В них очевидцы сообщили о травле собак в микрорайоне Мамайка. Судя по видео, речь идет о трех собаках.
Внимание! На записи содержатся сцены, способные шокировать. Если вы не уверены, что готовы к этому, не переходите по ссылке.
«Две собаки умерли в жутких муках, их не успели спасти. Смерть страшная и в считанные минуты. Одна собака находится в тяжелом состоянии в клинике», — сообщили авторы поста.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 29 апреля порталу Юга.ру рассказали, что по факту публикаций проводится проверка.
«Инцидент произошел 28 апреля. Сообщение зарегистрировано», — добавили в пресс-службе.
Как писали Юга.ру, 15 апреля жители Сочи спасли дворнягу, которую подстрелили неизвестные люди.