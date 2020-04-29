В соцсетях сообщили о массовой травле собак в Сочи, полиция организовала проверку

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи вечером 28 апреля местные жители рассказали о массовой травле собак в микрорайоне Мамайка

28 апреля в паблике «ЧП Сочи» «ВКонтакте» появился пост с несколькими видео. В них очевидцы сообщили о травле собак в микрорайоне Мамайка. Судя по видео, речь идет о трех собаках. 
Внимание! На записи содержатся сцены, способные шокировать. Если вы не уверены, что готовы к этому, не переходите по ссылке.

«Две собаки умерли в жутких муках, их не успели спасти. Смерть страшная и в считанные минуты. Одна собака находится в тяжелом состоянии в клинике», — сообщили авторы поста.

Читайте также:

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 29 апреля порталу Юга.ру рассказали, что по факту публикаций проводится проверка.

«Инцидент произошел 28 апреля. Сообщение зарегистрировано», — добавили в пресс-службе.

Как писали Юга.ру, 15 апреля жители Сочи спасли дворнягу, которую подстрелили неизвестные люди.

Животные Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В соцсетях сообщили о массовой травле собак в Сочи, полиция организовала проверку
В Краснодаре начали благоустраивать вторую очередь Вишняковского сквера
В России хотят увеличить штрафы за оскорбления в интернете
В Краснодаре задержали компанию, участник которой нарисовал граффити на стене мэрии
В России занялись разработкой закона о штрафах за езду без спецпропуска
В оперштабе Кубани рассказали подробности о новом умершем пациенте с коронавирусом

Лента новостей

Реклама на портале