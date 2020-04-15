Жители Сочи спасли дворнягу, в которую выстрелил неизвестный, и назвали ее Стрелка

Вечером 14 апреля у входа в администрацию Центрального района Сочи неизвестный выстрелил из ружья в собаку

Очевидцы в соцсетях рассказали, что неизвестный в темноте выстрелил в бродячую собаку из ружья и оставил умирать. Только благодаря участию неравнодушных горожан, животное удалось спасти. Дворнягу успели доставить к ветеринару. Он извлек пулю, в которой была отрава.

Индицент произошел около 21:00 вечера. Фотографии и видео подстрелянной собаки появились в местных пабликах .

Портал Юга.ру связался с местной жительницей Ольгой, которая участвовала в спасении собаки.

Женщина рассказала, что вместе со своим молодым человеком доставили раненное животное в ветеринарную клинику. Ее удалось спасти, но отрава вышла не до конца, поэтому собака нуждается в лечении. Дворнягу забрали на пару дней на передержку в Дагомыс.

«Мы ее назвали Стрелкой. Конечно, ей нужно лечение и уход. И хозяева», — рассказала Ольга.

Если вы хотите помочь собаке, или забрать ее себе, можно связаться с Ольгой во «ВКонтакте».