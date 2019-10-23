Супермодель Наталья Водянова с детьми приехала отдыхать в Адыгею

Адыгея

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Российская супермодель Наталья Водянова 22 октября приехала с детьми на отдых в Адыгею

Для отдыха вместе с детьми супермодель выбрала поселок Каменномостский, поселившись в одной из новых баз отдыха. Для знакомства с окрестностями Водянова посетила экстрим-парк Мишоко — комплекс экстремальных аттракционов, расположенных в одноименном ущелье, откуда открывается живописный вид на горы Адыгеи.

«Традиционно наш парк посещает большое число отдыхающих, приятно было видеть среди них и известных личностей. Вчера они выбрали именно наш парк, чтобы полюбоваться природой и отдохнуть», — рассказал порталу Юга.ру руководитель компании «Оштен-тур» Мурат Берзегов.

Отдых Водяновой также совпал с началом съемок нескольких фильмов в Адыгее, поэтому супермодель смогла поближе познакомиться с национальной культурой. Специально для нее и ее семьи артисты ансамбля «Абреки» сыграли мини-концерт и провели мастер-класс по игре на барабанах.

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