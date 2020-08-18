Еще два пациента с коронавирусом умерли на Кубани

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском крае к 18 августа официальное число умерших пациентов с COVID-19 достигло 145

Как писали Юга.ру, 18 августа число зараженных на Кубани достигло 10 тыс. 75 человек. Из них выздоровели 8 тыс. 488 заболевших. Умерли 145 пациентов с подтвержденным коронавирусом, включая 2 человек, о которых стало известно сегодня. Краевой оперштаб рассказал подробнее об этих случаях смерти.

Читайте также:

Жительница Тбилисского района ощутила общую слабость, недомогание и повышение температуры. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию и положили в специализированную клиническую инфекционную больницу (СКИБ) Краснодара. Коронавирус подтвердился, позже женщину подключили к аппарату ИВЛ. У пациентки были сопутствующие полезни — сердечно-сосудистая недостаточность и гипертония.

В конце июля заболел житель Славянска-на-Кубани, его госпитализировали в СКИБ. Анализ на COVID-19 оказался положительным. Из-за ухудшения состояния больного перевели на ИВЛ. У мужчины также была ишемическая болезнь сердца, тахикардия, гипертоническая болезнь и хроническая болезнь почек.

Как писали Юга.ру, накануне скончался протоиерей Владимир Кириченко — личный секретарь и младший брат митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, который девятью днями ранее умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Кроме того, в тяжелом состоянии находится сестра покойного владыки.

Коронавирус Славянский район смерть Тбилисский район

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Еще два пациента с коронавирусом умерли на Кубани
СК возбудил уголовное дело о жестоком обращении с младенцем после того, как в Сочи мужчина раскачивал девочку вверх ногами
Дедушка и бабушка девочки из Сочи, которую отец качал вверх ногами, готовы оформить опеку
Инженер РЖД похитил 1,5 млрд рублей при ремонте ж/д путей на Кубани
Палец подростка нашли на пляже в Сочи
В Краснодаре открыли скульптуру «45-я параллель»

Лента новостей

Статьи Партнерский

Почему в господдержку никто не верил, а она так понадобилась в эпоху обнуления?

Интервью с Виталием Вороновым

Статьи Партнерский

Фриланс в законе

Всё самое важное о самозанятости в 9 карточках

Статьи Партнерский

Отбойники, ревизорро для застройщиков и личный контакт с людьми

О чем говорили на партсъезде «Новых людей»

Реклама на портале