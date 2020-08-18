Еще два пациента с коронавирусом умерли на Кубани

В Краснодарском крае к 18 августа официальное число умерших пациентов с COVID-19 достигло 145

Как писали Юга.ру, 18 августа число зараженных на Кубани достигло 10 тыс. 75 человек. Из них выздоровели 8 тыс. 488 заболевших. Умерли 145 пациентов с подтвержденным коронавирусом, включая 2 человек, о которых стало известно сегодня. Краевой оперштаб рассказал подробнее об этих случаях смерти.

Жительница Тбилисского района ощутила общую слабость, недомогание и повышение температуры. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию и положили в специализированную клиническую инфекционную больницу (СКИБ) Краснодара. Коронавирус подтвердился, позже женщину подключили к аппарату ИВЛ. У пациентки были сопутствующие полезни — сердечно-сосудистая недостаточность и гипертония.

В конце июля заболел житель Славянска-на-Кубани, его госпитализировали в СКИБ. Анализ на COVID-19 оказался положительным. Из-за ухудшения состояния больного перевели на ИВЛ. У мужчины также была ишемическая болезнь сердца, тахикардия, гипертоническая болезнь и хроническая болезнь почек.