В Фанагории нашли византийские и арабские монеты рубежа I-II тысячелетия

В Темрюкском районе во время раскопок в Фанагории в августе нашли монеты византийских императоров и багдадского халифа

При раскопках в Фанагории специалисты нашли монеты византийских императоров Юстиниана I, Василия I Македонянина и Никифора III Вотаниата, а также багдадского халифа ал-Махди. Византийские солиды и арабские дирхамы подтверждают, что Фанагория оставалась пунктом транзитной торговли между степной Хазарией, Кавказом, Ближним Востоком, Византией и Древней Русью до начала второго тысячелетия.

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По словам руководителя Фанагорийской археологической экспедиции РАН Владимира Кузнецова, сейчас коллекция золота покрывает хронологический диапазон от Юстиниана I до Никифора III Вотаниата. Часть найденных монет сильно обрезана по краям, что свидетельствует о мошенничестве. Это жестоко наказывали, однако мошенники все равно были распространены в Византии.

Напомним, с XIII века до начала X века Фанагория, которая входила в состав Хазарского каганата, была важным перекрестком южных торговых путей. Через нее и Таматарху (станица Тамань) шел поток товаров и монет — арабских, византийских и древнерусских. В начале Х века Фанагорию разрушили во время нападения и она перестала существовать как крупный византийский город. Однако найденные монеты свидетельствуют, что древний торговый путь, который связывал Крым, Русь, поселения в Предкавказье и на Кавказе, не перестал существовать.

Руководитель фанагорийской экспедиции отметил, что транзитная торговля на Таманском полуострове была активной до XI века. Найденные дирзамы свидетельствуют о связях Хазарии с Арабским халифатом.