Комиссия рассмотрела более тысячи предложений горожан по генплану Краснодара, все это проходит в закрытом формате

В начале лета власти города сообщили о завершении работы над гепланом. С 6 июля по 6 августа жители города могли вносить замечания и предложения по проекту, а с 10 августа стартовал финальный этап обсуждений, на котором Комиссия по землепользованию и застройке должна изучить все замечания и подготовить окончательный вариант генплана. Предполагалось, что обсуждения будут проходить в прямом эфире, однако в первый же день власти заявили , что Комиссия решила не выходить в эфир из-за возможного «давления».

Всего краснодарцы оставили более 5,5 тыс. предложений по генплану. 17 августа стало известно, что Комиссия уже рассмотрела более 1 тыс. замечаний.

«За первую неделю работы комиссии было рассмотрено более 1 тыс. замечаний и предложений, которые поступили в первую и вторую неделю общественных обсуждений. За эту неделю планируется рассмотреть все предложения, поступившие на третьей и частично четвертой неделе. И еще остается небольшая часть предложений, которые будут рассматриваться на следующей неделе», — рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства Владимир Цой.

В это же время работу ведет Научно-исследовательски институт перспективного градостроительства в Санкт-Петербурге. Он принимает рассмотренные комиссией предложения и вносит изменения в генплан. После того, как специалисты закончат работу, документ передадут на подпись главе города. Затем генплан рассмотрят депутаты гордумы.