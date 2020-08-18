На Кубани задержали фуры с 50 коровами

В Успенском районе в августе задержали фуры с коровами без документов

Сотрудники ДПС 13 августа на стационарном посту остановили две машины для проверки документов. Мужчина перевозил 50 голов крупного рогатого скота без ветеринарных документов об их санитарном состоянии и месте выхода.

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Против водителей составили протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства). Мужчинам запретили дальнейшую транспортировку животных, сообщили 18 августа в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.