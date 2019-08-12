В Апшеронском районе спасли корову, которая провалилась в заброшенный колодец

Животное паслось на поле и упало в заброшенный колодец глубиной 2 метра и застряло там. Хозяин нашел корову только вечером. Местные жители пробовали ее вытащить, но ничего не получилось. Владелец уже собирался зарезать животное, но очевидцы вызвали спасателей.

С помощью ручной лебедки и альпинистского снаряжения специалисты вытащили корову из колодца и передали хозяину. Вся операция заняла около 40 минут. При падении корова не пострадала, сообщили 12 августа в пресс-службе «Кубань-СПАС».