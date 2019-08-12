В Апшеронском районе спасли корову, которая провалилась в заброшенный колодец

Краснодарский край

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В поселке Станционном Апшеронского района 10 августа из колодца достали застрявшую корову

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Животное паслось на поле и упало в заброшенный колодец глубиной 2 метра и застряло там. Хозяин нашел корову только вечером. Местные жители пробовали ее вытащить, но ничего не получилось. Владелец уже собирался зарезать животное, но очевидцы вызвали спасателей.

С помощью ручной лебедки и альпинистского снаряжения специалисты вытащили корову из колодца и передали хозяину. Вся операция заняла около 40 минут. При падении корова не пострадала, сообщили 12 августа в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Как писали Юга.ру, на окраине Лабинска 20 июня спасатели достали из колодца трехмесячного жеребенка.

Апшеронский район Животные Кубань-СПАС

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