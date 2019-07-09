В Адыгее группа похитителей увела стадо коров и сдала их на бойню

Полиция Адыгеи в июле задержала четверых подозреваемых в крупной краже домашнего скота в Шовгеновском районе

По данным МВД, в ноябре 2018 года неизвестные похитили стадо коров — всего более 40 голов. Раскрыть преступление сразу не удалось, однако позже подозреваемые были установлены и задержаны. Все они оказались местными жителями. Летом полицейские поймали четвертого участника преступления — 60-летнего жителя Кошехабльского района, который выступил организатором кражи.

Установлено, что злоумышленники увели животных с фермы, затем на заранее подготовленном транспорте увезли стадо на бойню, а в последующем продали мясо. Вырученные деньги преступники потратили по своему усмотрению.

Ущерб от преступления составил более 2,5 млн рублей, сообщили 9 июля в МВД по Адыгее.

По факту кражи возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная организованной группой). Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Как ообщали Юга.ру, в апреле 2018 года на Ставрополье мужчина украл с пастбища 120 овец.