Власти Краснодара представили проект сквера Казачьей славы. В нем будут локации для казачьих парадов и состязаний

17 августа во время планерки в администрации Краснодара представили концепцию благоустройства в Пашковском микрорайоне

Напомним, в начале 2020 года в краевой столице провели рейтинговое голосование по выбору зон, которые предстоит обновлять в 2021 году. Сквер Казачьей славы, находящийся в Пашковском жилом массиве в границах улиц Горького, Кирова, Гоголя и Бершанской, стал седьмым в списке очередности на ремонт.

В июне местным жителям представили три разных по стилистике эскизных проекта территории и провели онлайн-голосование.

17 августа главный архитектор Краснодара Наталья Машталир рассказала, что в голосовании приняли участие более 200 человек. Среди их пожеланий были детская площадка, фонтан и атрибуты казачества, подчеркивающие идентичность сквера.

Машталир уточнила, что в ходе анализа территории выявили такие проблемы как «уставшее» благоустройство и «отсутствие идентичности в единственном казачьем сквере» города. После того, как голосование среди местных жителей завершилось, работники мэрии связались с казаками-историками, которые «подсказали» особенности территории. Машталир добавила, что казачье общество также просило установить часовню в сквере, однако, по Правилам землепользования и застройки, сделать это нельзя.