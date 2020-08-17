Власти Краснодара представили проект сквера Казачьей славы. В нем будут локации для казачьих парадов и состязаний

Краснодарский край

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17 августа во время планерки в администрации Краснодара представили концепцию благоустройства в Пашковском микрорайоне

Напомним, в начале 2020 года в краевой столице провели рейтинговое голосование по выбору зон, которые предстоит обновлять в 2021 году. Сквер Казачьей славы, находящийся в Пашковском жилом массиве в границах улиц Горького, Кирова, Гоголя и Бершанской, стал седьмым в списке очередности на ремонт.

В июне местным жителям представили три разных по стилистике эскизных проекта территории и провели онлайн-голосование.

17 августа главный архитектор Краснодара Наталья Машталир рассказала, что в голосовании приняли участие более 200 человек. Среди их пожеланий были детская площадка, фонтан и атрибуты казачества, подчеркивающие идентичность сквера.

Машталир уточнила, что в ходе анализа территории выявили такие проблемы как «уставшее» благоустройство и «отсутствие идентичности в единственном казачьем сквере» города. После того, как голосование среди местных жителей завершилось, работники мэрии связались с казаками-историками, которые «подсказали» особенности территории. Машталир добавила, что казачье общество также просило установить часовню в сквере, однако, по Правилам землепользования и застройки, сделать это нельзя.

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«Рядом со сквером находится рынок. Его планируют переносить и делать площадь под казачьи парады, но, для того, чтобы графически отделить эти территории, мы предусмотрели перголу, которая имитирует крепостную стену», — описала проект архитектор.

Также в парковой зоне хотят расположить арку, деревянную детскую площадку и ограждение, имитирующее исторический забор, который ранее стоял в станице.

«В сквере предусмотрена первая в крае казачья площадка для проведения состязаний. На ней будут находиться столб для лазания, силовой комплекс, стойка для рубки канатов, снаряд-бревно и амфитеатр. Все это нам подсказали историки местного казачьего общества», — добавила Машталир.

Посмотреть более подробно эскиз проекта можно на сайте мэрии, в разделе «О концепции сквера Казачьей славы».

Благоустройство Казачество Краснодар Наталья Машталир Парки

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