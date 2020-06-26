В Краснодаре показали проект сквера в Пашковском микорайоне
Власти Краснодара 26 июня показали концепцию благоустройства сквера Казачьей Славы
Власти Краснодара представили три проекта реконструкции зеленой зоны в Пашковском микрорайоне в границах улиц Горького, Кирова, Гоголя и Бершанской. Их назвали «Место встречи», «Назад в будущее» и «Путь». Жителям города предложили онлайн посмотреть на варианты, проголосовать за стилистику и функциональное зонирование сквера.
«Разумеется, это не окончательные варианты его благоустройства. Впереди целая серия проектных семинаров с жителями, итогом которых станет по-настоящему народный проект. Сегодня наша задача — познакомить горожан с первыми проектными предложениями и с помощью онлайн-голосования узнать об их предпочтениях», — рассказала главный архитектор города Наталья Машталир.
«Место встречи»
Основной идеей является историческая ретроспектива Пашковского жилого массива, которая объединила казачий быт и современную жизнь. Все функциональные зоны будет соединять одна тропа, вдоль которой расположат арт-объекты и памятники. В левой части парка располодится зона для пассивного отдыха, в правой — для активного.
«Назад в будущее»
Главная идея — «Не забывать прошлое, думать о будущем». Вдоль «тропы памяти» в хронологическом порядке появятся арт-объекты. Они будут рассказывать о самых значимых событиях, произошедших на территории. В правой и левой части зоны расположат аналогичным образом, как и в предыдущем варианте. В центре — событийная площадь.
«Путь»
Главная концепция — парк как непрерывный маршрут и единое выставочное пространство. Основными идеями являются сохранение существующего зеленого каркаса и исторической тематики, взаимосвязь природы и архитектуры. На территории сквера хотят разместить лекторий, зоны отдыха для разных возрастов и единое выставочное пространство.
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