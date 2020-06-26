В Краснодаре показали проект сквера в Пашковском микорайоне

Власти Краснодара представили три проекта реконструкции зеленой зоны в Пашковском микрорайоне в границах улиц Горького, Кирова, Гоголя и Бершанской. Их назвали «Место встречи», «Назад в будущее» и «Путь». Жителям города предложили онлайн посмотреть на варианты, проголосовать за стилистику и функциональное зонирование сквера.

«Разумеется, это не окончательные варианты его благоустройства. Впереди целая серия проектных семинаров с жителями, итогом которых станет по-настоящему народный проект. Сегодня наша задача — познакомить горожан с первыми проектными предложениями и с помощью онлайн-голосования узнать об их предпочтениях», — рассказала главный архитектор города Наталья Машталир.