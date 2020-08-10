В Беларуси начались массовые беспорядки после объявления победы Лукашенко на выборах президента. Краткий разбор событий

В Беларуси 9 августа прошли выборы президента, после которых во всей стране начались беспорядки

Что случилось? С 4 по 8 августа в Республике Беларусь прошли досрочные выборы президента страны, а основной день голосования состоялся накануне с 8:00 до 20:00. На пост главы государства претендовали пять человек, но основное противоборство развернулось между 65-летним действующим президентом Александром Лукашенко, который находится в должности с 1994 года, и 37-летней супругой арестованного оппозиционера Сергея Тихановского Светланой Тихановской. Подробнее о том, кто такая Тихановская и какая у нее программа, можно почитать в репортаже «Медузы».

Что происходило в день выборов? По данным главы ЦИК Беларуси на 8:30 9 августа, за пять дней досрочного голосования явка составила 41,7% . С самого утра в стране начались перебои с интернетом, а люди выстроились в очереди, чтобы отдать свои голоса. При этом очереди наблюдались не только в самой республике, но и возле посольств в других странах. Людей было настолько много, что на многих участках остались те, кто не успел проголосовать.

Сейчас у посольства Беларуси в Москве. pic.twitter.com/qJrH1bRdIC — Тот самый Мартин (@martin_camera) August 9, 2020

В день выборов в сети появлялись видео с многочисленными нарушениями на избирательных участках страны. Например, на участке № 17 Советского района Минска женщина по приставной лестнице спускалась со второго этажа гимназии с мешком, ей помогал милиционер. Автор ролика рассказал, что сначала она залезла внутрь с мешком, а затем вылезла назад. При этом на веревке из окна спустили еще какой-то мешок.

Каковы официальные результаты выборов? Утром 10 августа ЦИК объявил первые результаты голосования: Лукашенко набрал 80,23%, Тихановская — 9,9%, против всех — 6,02%. Результаты правительственных экзитполов [опросов граждан на выходе из избирательных участков после голосования] показывают аналогичные итоги. По данным экзитполов у зарубежных участков, Лукашенко набрал около 10%, Тихановская — более 70%. По данным властей, явка составила 84,23%. При этом на избирательных участках к вечеру скопились очереди из желающих проголосовать. ЦИК сразу заявил, что время продлевать не будет, а людей назвал провокаторами — якобы они специально создают очереди, надолго занимают кабинки, портят бюллетени и долго требуют выдать новые, сообщил телеканал «360». Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ никаких нарушений в ходе выборов не нашли.

Как отреагировал народ? Сразу после закрытия избирательных участков во многих городах Беларуси начались массовые митинги и протесты, которые продолжались до утра. В центре Минска правоохранительные органы перекрыли проход к площади Независимости, где находится правительство. Около 21:00 начали появляться первые сообщения о столкновениях сотрудников ОМОН с протестующими. По всей стране начались массовые протесты и задержания. Всю ночь из разных городов появлялись сообщения, что ОМОН использует светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули для разгона протестующих. В Минске во время стычки автозак въехал в толпу протестующих. По данным СМИ, один человек погиб, однако МВД это отрицает.

К полуночи в столице Беларуси протестующие начали сооружать баррикады из мусорных баков, которые позже силовики взяли штурмом. Самым популярным лозунгом стал «Уходи». В Гродно люди стали живой сцепкой и кричали «Милиция с народом». В некоторых городах милиция перешла на сторону протестующих и опустила щиты. Утром МВД заявило, что за ночь в стране задержали около 3 тыс. человек, из них 1 тыс. — в Минске. Пострадали более 50 человек, а также 39 сотрудников милиции.

Что сказал ЦИК? Сразу после объявления предварительных результатов глава ЦИК Беларуси призвала проигравших кандидатов в президенты «спокойно принять поражение, поздравить победителя и не волновать массы» . Окончательные итоги появятся в пятницу, 14 августа. Что сказал Лукашенко? По данным телеграм-каналов, самолет семьи Лукашенко накануне вечером улетел в Турцию. Однако официально эту информацию никто не подтверждает. Президент до сегодняшнего утра не давал никаких комментариев относительно результатов голосования, а позже назвал граждан Беларуси овцами, которыми управляли иностранцы. «Политика одна должна быть — люди», — так Лукашенко впервые прокомментировал ситуацию в стране. Позже действующий президент заявил, что протесты организовали из-за границы. Власти якобы фиксировали звонки из Польши, Великобритании и Чехии, которые «управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять». По словам Лукашенко, к протестам также причастны Россия и Украина. Он назвал ситуацию не катастрофической, но весьма опасной. Также президент отметил, что правоохранители уберегли людей от критического шага.

Что сказала Тихановская? Кандидат в президенты накануне вечером выступила с обращением к силовикам и попросила остановить насилие. «Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей — предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что беларусы проснутся завтра уже в новой стране, и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать», — заявила Тихановская. Утром она назвала себя победительницей голосования и отказалась признавать официальные результаты. Она рассказала, что выступает за мирные перемены, однако в ее штабе предупредили, что готовы к длительным протестам.