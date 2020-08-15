«Краснодар» минимально уступил «Локомотиву»

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Футбольный клуб «Краснодар» 15 августа провел выездной матч чемпионата России против «Локомотива»

Встреча 2-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги состоялась в Москве и завершилась победой хозяев с минимальным счетом — 1:0.

Единственный гол на 43-й минуте забил полузащитник красно-зеленых Алексей Миранчук после передачи Дмитрия Живоглядова.

Читайте также:

По данным на сайте РПЛ, за поединком с трибун «РЖД Арены» вместимостью 27 тыс. 320 мест наблюдали 6 тыс. 247 болельщиков. Напомним, из-за пандемии коронавируса заполняемость мест на трибунах стадионов не должна превышать 10%.

В следующем туре Премьер-лиги «быки» на своем поле сыграют с тульским «Арсеналом». Первый домашний матч сезона состоится 18 августа, билеты уже поступили в продажу. «Локо» 19 августа в Екатеринбурге встретится с «Уралом».

Напомним, на старте сезона-2020/21 чемпионата России «Краснодар» на выезде с разгромным счетом обыграл «Уфу».

РПЛ ФК «Краснодар» ФК «Локомотив» Футбол

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Полиция: Семья с младенцем, которого отец качал вниз головой, жила в палатке в лесу Сочи
«Краснодар» минимально уступил «Локомотиву»
В Краснодаре произошел крупный пожар на улице Российской
Два жителя Сочи и пациентка из Приморско-Ахтарска умерли от коронавируса
Житель Сочи покачал младенца вниз головой, держа его за ногу. СК заподозрил в этом жестокое обращение
В Краснодаре четвертый раз за месяц эвакуировали OZ МОЛЛ

Лента новостей

Статьи

Меот и до. Кто жил в Краснодаре до краснодарцев

Статьи

«Главный стереотип о глухих — что мы глупые и необразованные»

Автор комиксов из Краснодара Екатерина Авдейкина о жизни людей с нарушениями слуха

Статьи

«Я занимаюсь делом, для которого создан»

Краснодарские мужчины рассказали, каково им работать в женских сферах

Реклама на портале