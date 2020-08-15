«Краснодар» минимально уступил «Локомотиву»

Единственный гол на 43-й минуте забил полузащитник красно-зеленых Алексей Миранчук после передачи Дмитрия Живоглядова.

Встреча 2-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги состоялась в Москве и завершилась победой хозяев с минимальным счетом — 1:0.

По данным на сайте РПЛ, за поединком с трибун «РЖД Арены» вместимостью 27 тыс. 320 мест наблюдали 6 тыс. 247 болельщиков. Напомним, из-за пандемии коронавируса заполняемость мест на трибунах стадионов не должна превышать 10%.

В следующем туре Премьер-лиги «быки» на своем поле сыграют с тульским «Арсеналом». Первый домашний матч сезона состоится 18 августа, билеты уже поступили в продажу. «Локо» 19 августа в Екатеринбурге встретится с «Уралом».

Напомним, на старте сезона-2020/21 чемпионата России «Краснодар» на выезде с разгромным счетом обыграл «Уфу».