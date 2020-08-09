«Краснодар» разгромил «Уфу» в первом матче сезона

Футбольный клуб «Краснодар» 9 августа на выезде сыграл с «Уфой» на старте сезона-2020/21 Российской премьер-лиги

Матч 1-го тура прошел в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершился победой гостей — 0:3.

Счет на 53-й минуте открыл Реми Кабелла. На 63-й минуте он оформил дубль, а через 2 минуты Маркус Берг довел счет до разгромного.

За поединком с трибун стадиона наблюдали 1 тыс. 215 зрителей.

Следующую встречу черно-зеленые проведут 15 августа в гостях у «Локомотива», а первый домашний матч краснодарцев состоится 18 августа, соперником станет тульский «Арсенал».

Напомним, что в новом сезоне команде Мурада Мусаева предстоит сыграть в Лиге чемпионов. «Горожане» стартуют с 3-го квалификационного раунда, жеребьевка которого состоится 31 августа. Матчи запланированы на 15 и 16 сентября.