«Краснодар» разгромил «Уфу» в первом матче сезона

Краснодарский край, Вся Россия

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Футбольный клуб «Краснодар» 9 августа на выезде сыграл с «Уфой» на старте сезона-2020/21 Российской премьер-лиги

Матч 1-го тура прошел в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершился победой гостей — 0:3.

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Счет на 53-й минуте открыл Реми Кабелла. На 63-й минуте он оформил дубль, а через 2 минуты Маркус Берг довел счет до разгромного.

За поединком с трибун стадиона наблюдали 1 тыс. 215 зрителей.

Следующую встречу черно-зеленые проведут 15 августа в гостях у «Локомотива», а первый домашний матч краснодарцев состоится 18 августа, соперником станет тульский «Арсенал».

Напомним, что в новом сезоне команде Мурада Мусаева предстоит сыграть в Лиге чемпионов. «Горожане» стартуют с 3-го квалификационного раунда, жеребьевка которого состоится 31 августа. Матчи запланированы на 15 и 16 сентября.

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Как писали Юга.ру, ранее ФК «Краснодар» предложил получить компенсацию владельцам абонементов, которые не смогли попасть на четыре последних матча прошлого сезона.

РПЛ ФК «Краснодар» Футбол

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