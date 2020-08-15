На Ростовском шоссе в Краснодаре на две недели ограничат движение
Из-за ремонта теплотрассы в Краснодаре с 17 августа ограничат проезд транспорта на одном из основных въездов/выездов из города
С понедельника, 17 августа компания «Краснодартеплосеть» начнет плановый ремонт теплотрассы на Ростовском шоссе. Под дорогой проходят трубы отопления диаметром 300 мм, которые необходимо заменить.
Работы будут проводить на двух участках длиной 40 метров между улицами Зиповской и Солнечной. Из-за этого ограничат движение по двум правым полосам дороги — в направлении въезда в город и выезда из Краснодара.
«По обеим сторонам улицы выкопают траншеи на двух отрезках проезжей части по 40 метров каждый, возле адресов № 3/2 и 12/3 по улице Ростовское Шоссе», — уточнили в департаменте городского хозяйства и ТЭК.
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Планируется, что все работы, включая замену теплотрассы и восстановление дорожного покрытия, завершат до 1 сентября, сообщили 15 августа в пресс-службе администрации Краснодара.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства уточнили, что во время проведения ремонта будут доступны для проезда четыре полосы из шести.
Ранее Юга.ру сообщали, что с 14 августа в центре Краснодара ограничили проезд из-за замены ливневки на улице Октябрьской. Полностью восстановить там движение собираются до 24 августа.
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