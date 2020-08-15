На Ростовском шоссе в Краснодаре на две недели ограничат движение

Краснодарский край

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Из-за ремонта теплотрассы в Краснодаре с 17 августа ограничат проезд транспорта на одном из основных въездов/выездов из города

С понедельника, 17 августа компания «Краснодартеплосеть» начнет плановый ремонт теплотрассы на Ростовском шоссе. Под дорогой проходят трубы отопления диаметром 300 мм, которые необходимо заменить.

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Работы будут проводить на двух участках длиной 40 метров между улицами Зиповской и Солнечной. Из-за этого ограничат движение по двум правым полосам дороги — в направлении въезда в город и выезда из Краснодара.

«По обеим сторонам улицы выкопают траншеи на двух отрезках проезжей части по 40 метров каждый, возле адресов № 3/2 и 12/3 по улице Ростовское Шоссе», — уточнили в департаменте городского хозяйства и ТЭК. 

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Планируется, что все работы, включая замену теплотрассы и восстановление дорожного покрытия, завершат до 1 сентября, сообщили 15 августа в пресс-службе администрации Краснодара.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства уточнили, что во время проведения ремонта будут доступны для проезда четыре полосы из шести.

Ранее Юга.ру сообщали, что с 14 августа в центре Краснодара ограничили проезд из-за замены ливневки на улице Октябрьской. Полностью восстановить там движение собираются до 24 августа.

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